iPhone может больше. 20 советов, которые сэкономят ваше время и сделают этот смартфон еще круче

Быстрый переход с цифр на буквы

На iPhone часто приходится переключаться между клавиатурами, когда нужно ввести номер или символ. Вот совет, как сделать это молниеносно.

Вместо того чтобы нажимать клавишу "123" для переключения на клавиатуру с цифрами и символами, задержите ее и проведите пальцем по нужной клавише, затем отпустите. Это действие введет нужный номер/символ и автоматически переключит вас обратно на алфавитную раскладку, избавляя от необходимости трех отдельных нажатий для достижения того же результата.

Быстрый переход с цифр на буквы на iPhone (фото: MacRumors)

Удаление последнего числа в калькуляторе

Распространено заблуждение, что при введении неправильного числа в приложении "Калькулятор" необходимо начинать все заново. К счастью, это не так: просто проведите пальцем вправо или влево по дисплею с числами, чтобы удалить последнее введенное число. Повторите действие при необходимости, чтобы удалить несколько чисел.

Удаление последнего числа в калькуляторе (фото: MacRumors)

Назначение Back Tap на заднюю панель

Функция "Back Tap" позволяет назначить действие, которое будет выполняться при двойном или тройном нажатии на заднюю панель вашего ‌iPhone‌. Вы можете использовать ее для запуска определенного приложения, вызова Центра управления, включения/выключения блокировки поворота, активации Zoom, вызова камеры или даже запуска команды.

Чтобы назначить действие на двойное или тройное нажатие, перейдите в "Настройки", далее "Универсальный доступ", затем в разделе "Доступность" выберите "Касание". Прокрутите вниз и выберите "Back Tap", затем настройте действие для двойного или тройного нажатия, выбрав его из списка.

Back Tap (фото: MacRumors)

Регулировка громкости

При регулировке громкости вашего ‌iPhone‌ зачем многократно нажимать кнопки, если можно нажать один раз и затем управлять громкостью на экране с помощью пальца? Это не только быстрее, но и позволяет точнее настроить уровень громкости.

Регулировка громкости на экране (фото: MacRumors)

Используйте скрытую trackpad-клавиатуру

Знаете ли вы, что у виртуальной клавиатуры есть скрытая trackpad-функция? Зажмите пробел и клавиатура превратится в trackpad, позволяя вам перемещать курсор по тексту, написанному вами. Также касание trackpad другим пальцем позволяет выделить текст.

Trackpad-клавиатура (фото: MacRumors)

Отключение запросов на оценку приложений

Если вы часто загружаете новые приложения, вы, вероятно, знакомы с надоедливыми запросами "оцените это приложение", которые периодически отвлекают вас. К счастью, их можно легко отключить. Перейдите в "Настройки", далее "App Store" и выключите переключатель рядом с пунктом "Встроенные оценки и отзывы".

Как отключить запрос на оценку приложений (фото: MacRumors)

Длительное нажатие на кнопку "Назад"

Если вы находитесь глубоко в меню системного приложения, такого как "Настройки", вам не нужно многократно нажимать кнопку "Назад" в верхнем левом углу, чтобы вернуться к верхнему меню. Просто удерживайте эту кнопку, чтобы увидеть всплывающее окно с предыдущими экранами, по которым вы можете быстро перейти назад.

Длительное нажатие на кнопки "Назад" (фото: MacRumors)

QuickTake Video

На моделях ‌iPhone‌ 11 и новее можно записывать видео, не переключаясь из режима фото. Чтобы быстро записать видео в приложении "Камера", просто удерживайте кнопку затвора, затем отпустите ее, чтобы остановить запись. Чтобы продолжать запись без удержания кнопки, сдвиньте кнопку затвора вправо.

QuickTake Video (фото: MacRumors)

Быстрая настройка таймера

Чтобы быстро установить таймер, вызовите Центр управления, проведя пальцем вниз по диагонали от верхнего правого угла экрана, затем удерживайте кнопку "Таймер". Проведите вверх по ползунку, чтобы установить продолжительность таймера, затем нажмите "Старт".

Если вам нужно более длительное или специфическое время, просто попросите Siri установить таймер.

Настройка таймера (фото: MacRumors)

Создание кнопки быстрого набора

Если вы регулярно звоните одним и тем же людям, почему бы не создать кнопку быстрого набора, чтобы звонить им прямо с главного экрана?

Откройте приложение "Команды" и нажмите кнопку "+" в верхнем правом углу. Нажмите "Добавить действие», затем выберите одного из предложенных контактов из строки "Позвонить". Далее нажмите кнопку "Поделиться" внизу и выберите "Добавить на главный экран".

Дайте ярлыку имя, выберите фото контакта, если оно у вас есть, и нажмите "Добавить", чтобы разместить его на главном экране.

Кнопка быстрого набора (фото: MacRumors)

Копирование и вставка редактирования фотографий

Есть несколько фотографий, которые вы хотите отредактировать одинаково, или вы внесли изменения в одну, которые хотите повторить на других? Используйте новые инструменты копирования и вставки изменений в iOS 16.

В приложении "Фото" сначала откройте изображение, затем нажмите "Изменить" и внесите необходимые корректировки. Когда закончите, нажмите "Готово", а затем коснитесь значка многоточия (три точки) в правом верхнем углу экрана.

В раскрывающемся меню выберите "Копировать изменения", чтобы скопировать все сделанное с изображением в буфер обмена. Затем откройте другую фотографию или выберите несколько в своей библиотеке, снова коснитесь значка многоточия и нажмите "Вставить изменения", чтобы применить те же самые настройки.

(фото: MacRumors)

Прокрутите вверх одним касанием

Это старый совет, но один из лучших и легко забываемых.

Просматривая веб-страницы в Safari, длинные меню или ленты приложений, коснитесь строки состояния в верхней части экрана iPhone, чтобы быстро вернуться к началу. Если у вас iPhone 14 Pro или iPhone 15, и "Dynamic Island" не используется, прикосновение к нему выполняет то же действие.

Прокрутка вверх одним касанием (фото: MacRumors)

Двойное касание для Caps Lock

Большинство людей знают, что можно получить доступ к заглавным буквам, нажав клавишу Shift, но нет очевидного способа включить Caps Lock. Однако, если вы просто дважды коснетесь клавиши Shift, она превратится в клавишу Caps Lock.

(фото: MacRumors)

Обрезка одним касанием

В предыдущих версиях iOS обрезка изображений требовала нескольких действий: перейти в режим редактирования, выбрать инструмент обрезки и отрегулировать обрезку с помощью жестов увеличения двумя пальцами или перетаскивая углы инструмента обрезки.

В iOS 17 Apple упростила процесс. Теперь, когда вы увеличиваете любую выбранную фотографию в своей библиотеке, в правом верхнем углу экрана автоматически появляется новая кнопка "Обрезать". Нажав на нее, вы увидите полный интерфейс обрезки с выбранным уровнем зума.

Таким образом, вы можете обрезать нужную часть изображения, повернуть его, инвертировать, применить соотношение сторон экрана или использовать инструменты разметки - всего несколькими касаниями. Когда закончите, просто нажмите "Готово", и ваше фото будет обрезано именно так, как вы хотите.

Обрезка одним касанием (фото: MacRumors)

Быстрый поиск сообщений

Ранее в iOS 16 можно было ввести слово или фразу в поле поиска приложения "Сообщения" Apple, и оно выдавало соответствующие результаты, но не было возможности фильтровать сообщения для более легкого поиска нужного.

К счастью, в iOS 17 Apple улучшила функцию поиска, позволяя комбинировать поисковые запросы и сужать результаты, чтобы быстро найти нужные сообщения. Если вы ищете изображение или ссылку от определенного человека, например, сначала введите имя человека, затем нажмите "Сообщения с: [имя человека]".

Затем выберите фильтр "Фото" или "Ссылка", который появится, и "Сообщения" еще больше сузят результаты поиска. Затем вы можете ввести дополнительное ключевое слово, и "Сообщения" покажут вам любые ссылки или изображения, содержащие это слово.

Быстрый поиск сообщений (фото: MacRumors)

Быстрый доступ к фотографиям в Сообщениях

В предыдущей версии iOS 16, чтобы поделиться фотографиями, нужно было нажать значок "Фото" в ряду приложений под полем ввода текста, чтобы получить доступ к вашей библиотеке фотографий. Но в iOS 17 кнопка "Фото" пропала, из-за чего кажется, что для выбора фотографий нужно нажимать кнопку "+" слева от поля ввода текста.

К счастью, доступ к фотографиям не обязательно должен занимать два шага вместо одного. Если вы нажмете и удержите кнопку «+», вы сразу перейдете в свою библиотеку фотографий, где сможете выбрать нужные изображения для отправки.

(фото: MacRumors)

Быстрые ответы в сообщениях

До iOS 17 для ответа на конкретное сообщение в приложении "Сообщения" нужно было долго удерживать его, а затем нажимать "Ответить". Но функция Apple "Провести для ответа" ускоряет процесс и помогает вам следить за тем, на какое сообщение вы отвечаете, с помощью визуальных подсказок.

Выберите разговор iMessage, найдите конкретное сообщение, на которое хотите ответить. Проведите пальцем вправо по этому сообщению.

Выбранное сообщение будет выделено, и появится текстовое поле, позволяющее вам ввести ответ и нажать "Отправить".

Чтобы вернуться к основному разговору, коснитесь размытого фона.

Обратите внимание на визуальную ветку, которая указывает на вложенную связь между вашим ответом и исходным сообщением, что особенно полезно в групповых разговорах, чтобы следить за тем, кто кому отвечает.

Помните, что все участники группового чата могут читать ваши встроенные ответы. Если вы этого не хотите, начните новый разговор с человеком, которому хотите ответить. Также имейте в виду, что функция "Провести для ответа" работает только с сообщениями iMessage, а не с обычными SMS-сообщениями.

Быстрые ответы в сообщениях (фото: MacRumors)

Регулировка скорости голосовых сообщений

Получив голосовое сообщение, вы не ограничены прослушиванием его на той скорости, на которой оно было записано. Если оно содержит периодические паузы, или человек говорит медленно, вы можете воспроизвести его на более высокой скорости.

Просто нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения, чтобы открыть меню параметров скорости воспроизведения, включая 1x, 1.25x, 1.5x и 2x.

Регулировка скорости голосовых сообщений (фото: MacRumors)

Быстрая отправка голосовых сообщений

Если вы часто отправляете много голосовых сообщений подряд, вам не нужно постоянно нажимать кнопку "+", чтобы показать опцию "Аудио" для записи следующего.

Приложение "Сообщения" запоминает последний тип отправленного сообщения и отображает значок звуковой волны справа от поля ввода текста, который вы можете удобно нажать и удерживать, чтобы записать следующее голосовое.

Быстрая отправка голосовых сообщений (фото: MacRumors)

Настройка меню сообщений

Когда вы нажимаете кнопку "+" в "Сообщениях", чтобы открыть столбец параметров, они расположены в определенном порядке по умолчанию. Сверху вниз: "Камера", "Фото", "Стикеры", "Apple Pay" (если доступно), "Аудио" и "Местоположение".

В самом низу находится кнопка "Еще", которая по нажатию показывает любые другие установленные приложения для сообщений (вы также можете провести пальцем вверх, чтобы открыть этот скрытый список).

Вы можете переупорядочить приложения в списке и расположить наиболее часто используемые ближе к верху, а также вывести больше приложений из раздела "Еще" на первый экран параметров, следующим образом:

Чтобы переместить приложение на том же экране, нажмите и удерживайте его значок, затем перетащите в предпочитаемое место и отпустите.

Чтобы переместить на первую страницу значков, просто сделайте то же самое, но перетащите его вверх экрана и разместите там, где хотите.

Настройка меню сообщений (фото: MacRumors)