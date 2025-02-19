Ваш iPhone тормозит? Эта обычная настройка замедляет его работу

Режим энергосбережения на iPhone был представлен еще в 2015 году. Однако время от времени пользователи жалуются, что iPhone работают медленно с включенным режимом энергосбережения.

О том, как именно эта функция влияет на производительность iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Как работает режим энергосбережения на iPhone?

Как следует из названия, Apple создала режим энергосбережения, чтобы помочь пользователям продлить срок службы батареи iPhone в ситуациях, когда зарядить устройство в ближайшее время не представляется возможным. При активации этот режим снижает энергопотребление, отключая ряд программных и аппаратных функций одновременно.

Хотя iOS предлагает включить режим энергосбережения при снижении заряда батареи до 20 процентов, его можно активировать вручную в любой момент.

Вот как Apple описывает эту функцию:

Режим энергосбережения снижает энергопотребление iPhone или iPad, когда заряд батареи становится низким. Включенный режим позволяет устройству работать дольше без подзарядки, но некоторые функции могут обновляться или выполняться медленнее. Кроме того, некоторые задачи могут быть недоступны до отключения режима энергосбережения или пока заряд батареи не достигнет 80 процентов и выше.

Определить, включен ли режим энергосбережения, можно по значку батареи в строке состояния - если он желтого цвета, значит, режим активирован.

Что изменяет режим энергосбережения?

Отключает или снижает использование 5G (в зависимости от модели iPhone)

Устанавливает автоматическую блокировку экрана на 30 секунд

Уменьшает яркость экрана и ограничивает частоту обновления до 60 Гц на устройствах с ProMotion

Отключает функцию Always-On Display на совместимых моделях iPhone

Снижает количество визуальных эффектов

Приостанавливает фоновые процессы (загрузки, синхронизацию с iCloud, резервное копирование, проверку почты)

Замедляет ли режим энергосбережения работу iPhone?

Apple не упоминает об этом напрямую, но в режиме энергосбережения производительность iPhone также снижается.

Процессор iPhone включает как высокопроизводительные, так и энергоэффективные ядра. В обычном режиме устройство использует их все, активнее задействуя мощные ядра при выполнении ресурсоемких задач, таких как видеомонтаж или игры.

Однако при включении режима энергосбережения iPhone существенно сокращает использование производительных ядер, полагаясь в основном на энергоэффективные - они медленнее, но потребляют меньше энергии.

Тест производительности GeekBench 6 показывает, насколько падает мощность устройства. Для iPhone 16 Pro Max с чипом A18 Pro результаты такие:

Без режима энергосбережения:

Одноядерный тест - 3341

Многоядерный тест - 8270

С режимом энергосбережения:

Одноядерный тест - 1384

Многоядерный тест - 4093

То есть в режиме энергосбережения производительность iPhone снижается почти вдвое. Это может сказаться на скорости работы в зависимости от выполняемых задач, что часто становится неожиданностью для пользователей.

Тест производительности GeekBench 6 (фото: 9to5Mac)

Чтобы выключить Режим экономии заряда, перейдите в Настройки, Аккумулятор и нажмите на бегунок "Режим энергосбережения", чтобы он стал серым.

Как выключить режим энергосбережения (фото: Apple Support)