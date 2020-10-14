iPhone 12: Apple представила нові смартфони і назвала ціни

У вівторок, 13 жовтня, компанія Apple офіційно представила нові iPhone 12. Як і очікувалося в цьому році IT-гігант показав відразу 4 моделі смартфонів: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

Всі нові телефони підтримують зв'язок 5G, якого в Україні поки що немає. Пікова швидкість завантаження в iPhone 12 в мережах 5G складе до 4 Гбіт/с. Також використовується нове захисне скло Ceramic Shield, яке Apple називає найміцнішим на мобільному ринку, і говорить, що воно краще переносить падіння.

У всіх телефонах встановлено новий процесор A14 Bionic, в якому на 70% прискорена обробка завдань машинного навчання. Також скрізь встановлені екрани OLED. Варто зазначити, що раніше такі екрани були тільки у флагманських моделях. У порівнянні з iPhone 11 новий iPhone 12 став на 11% тонше і на 16% легше.

iPhone 12 (фото: apple.com)

У iPhone 12 і iPhone 12 mini подвійний модуль камери, кожна з яких має по 12 мегапікселів. Одна камера надширококутна.

Варто зазначити, що тепер нічний режим буде працювати не тільки на основній камері, як це було раніше, а на всіх, включаючи фронтальну, на яку роблять селфі.

В iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max встановлено три камери + лідар. При цьому оптичне наближення на iPhone 12 Pro чотириразове, а на iPhone 12 Pro Max – п'ятиразове. Цифровий зум досягає 10x і 12x відповідно.

iPhone 12 Pro (фото: apple.com)

Вартість нових iPhone 12

iPhone 12 mini - 5,4 дюйма - від 699 доларів з прив'язкою до мобільного оператора Verizon і AT&T, а звичайна ціна - від 729 доларів

iPhone 12 - 6,1 дюйма - від 799 доларів з прив'язкою до мобільного оператора Verizon і AT&T, а звичайна ціна - від 829 доларів

iPhone 12 Pro - 6,1 дюйма - від 999 доларів

iPhone 12 Pro Max - 6,7 дюйма - від 1 099 доларів

В комплекті не буде блоку живлення для провідної зарядки, завдяки цьому коробка для смартфона стане тонше. Крім самого гаджета в комплект постачання входить кабель USB Type-C на Lightining.

В корпус телефонів вбудовані магніти, які підтримують технологію MagSafe. Завдяки цьому iPhone 12 простіше закріплювати на бездротових зарядках.

Нагадаємо, Марк Цукерберг назвав свій улюблений смартфон і це не iPhone.

Раніше ми писали про те, що навколо Apple розгорається скандал після презентації новинок.