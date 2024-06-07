В iOS 18 появится новое приложение, в котором будут храниться важные данные

Apple планирует выпустить отдельное приложение под названием Passwords ("Пароли") для хранения паролей и данных учетных записей. Приложение будет включено в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , который связанный с продукцией Apple.

Что известно про пароли на устройствах Apple сегодня

В операционных системах Apple уже существует функция "Пароли", но она скрыта в настройках и ее бывает сложно найти тем, кто с ней не знаком. Apple постепенно внедряет новые функции, связанные с паролями, такие как сохранение учетных данных и паролей, поддержку одноразовых кодов входа и предложения по созданию паролей непосредственно в Safari.

Как будет работать новое приложение

Как и существующий раздел "Пароли" в настройках, отдельное приложение «Пароли» будет построено на базе связки ключей iCloud Keychain - функции Apple, которая синхронизирует данные для входа в систему и пароли на устройствах Apple. Новое приложение будет поддерживать все те же функции, что и "Пароли" в настройках, а также будет работать на Vision Pro и компьютере Windows.

Приложение включает в себя логины и пароли для веб-сайтов, пароли сетей Wi-Fi и Passkeys - функцию, которая использует Face ID или Touch ID для входа на веб-сайты вместо пароля. Данные из приложения могут автоматически вставляться на веб-сайтах и в приложениях при входе пользователя.

Зачем Apple отдельное приложение для паролей

Цель Apple с приложением "Пароли" - побудить пользователей использовать более надежные пароли и избегать их повторного использования для разных веб-сайтов и сервисов. Таким образом, Apple будет конкурировать с давними сторонними сервисами управления паролями, такими как 1Password. Компания также планирует позволить пользователям импортировать свои пароли из других сервисов.

Apple планирует представить приложение "Пароли" во время презентации на WWDC в следующий понедельник.