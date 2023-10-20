В iOS 17 нашли скрытую функцию защиты зрения: как она работает

Большинство современных смартфонов уже включают в себя функции, такие как "Темный режим" и "Ночной режим", направленные на снижение нагрузки глаз пользователей. Но теперь с появлением версии iOS 17 добавляется еще одна опция под названием "Screen Distance" ("Расстояние экрана") для устройств с поддержкой Face ID.

Эта функция использует переднюю камеру и другие датчики iPhone для определения расстояния между глазами владельца и экраном устройства. Если смартфон находится ближе к глазам пользователя, чем на расстоянии 30 см в течение нескольких минут, на экране появляется специальное сообщение.

Главная цель новой функции состоит в предотвращении привычки подносить экран слишком близко к глазам, что, в свою очередь, помогает снизить вероятность их переутомления. Компания Apple также надеется, что эта функция способствует предотвращению развития близорукости у детей, поскольку они, начиная с молодых лет, будут учиться держать свои устройства на безопасном расстоянии от глаз.

Активация функции "Screen Distance"

Откройте настройки устройства

Перейдите к разделу "Экранное время"

Найдите пункт "Расстояние до экрана" и включите переключатель

Скриншот (Styler)

Эта функция доступна на моделях iPhone X и новейших устройств с установленной iOS 17, а также на iPad Pro 11 и новейших устройствах с iPadOS 17.