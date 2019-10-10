Інтерв'ю з вмираючою Заворотнюк за 800 тисяч: лікарі зрадили актрису

Анастасія Заворотнюк хвора на рак четвертого ступеня і зараз знаходиться в клініці для тежелобольных пацієнтів з онкологією. Один із співробітників медичного закладу повідомив, що може взяти у хворої актриси інтерв'ю, але не безоплатно, а за велику суму грошей. За розмова з "прекрасною нянею" він запросив 800 тисяч рублів. Про це повідомляє одне з російських ЗМІ.

Ім'я співробітника видання не розголошує, але повідомляє, що чоловік сам звернувся в редакцію з принадною пропозицією.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook/com/ Zavorotnyuk71)

"Я буду задавати їй питання, які ви мені напишете. Можливо, це буде її останнє інтерв'ю. Всі на умовах повної анонімності та нерозголошення всіх подробиць нашого співробітництва. Чекаю вашої швидкої відповіді", - повідомив нібито співробітник лікарні.

Таким чином анонімний "співробітник" намагається заробити і "сколотити" круглу суму.

Нагадаємо, що родичі артистки досі не дають коментарі пресі з приводу хвороби Анастасії. Рідні "няні" відмовляються йти на контакт з журналістами і просять, щоб їх залишили у спокої.

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