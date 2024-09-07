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Помогут отвлечься и успокоить мысли. Посмотрите эти 3 ярких фильма о красоте природы

Суббота 07 сентября 2024 19:45
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Помогут отвлечься и успокоить мысли. Посмотрите эти 3 ярких фильма о красоте природы Лучшие фильмы о природе (Фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Если вы соскучились по ярким вечнозеленым пейзажам и хотите хотя бы на время погрузиться в подобную атмосферу, возьмите себе на заметку эти несколько лент - они идеально подойдут для такого.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие фильмы о природе следует посмотреть в ближайшее время.

"Земля: один удивительный день"

Эта документальная лента посвящена теме природы и животным: их ритму жизни, полностью подчиняющейся восходу и закату.

Благодаря своему уникальному составу атмосферы, наличию небесного светила наша планета идеально подходит для зарождения и жизни здесь организмов. Так что вдохновитесь этими невероятными кадрами прямо сейчас.

"Как прогулять школу с пользой"

Французская драма-комедия была выпущена в 2017 году, ее режиссером является Николя Ванье.

История рассказывает про мальчика-сироту по имени Пол, жизнь которого коренным образом меняется после того, как он попадает в сельскую семью. События происходят в 1920-х годах.

"Дикая"

Американская биографическая драма представляет собой экранизацию одноименного мемуара Шерил Стрейд.

В этом фильме вы увидите реальную историю женщины, отчаявшейся найти себя. На ее плечи опускается ряд проблем, и чтобы как-то выбраться из этого состояния, она принимает, возможно, самое важное решение в своей жизни - отправляется в путешествие, выбирая самый сложный маршрут. Ее ждут жаркая пустыня, рискованный подъем в горы, быстрые реки, мозоли и слезы. Поможет ли ей это приключение найти себя и начать жизнь заново?

Также посмотрите эти 7 фильмов о путешествиях с неожиданными перипетиями и сюжетом.

А еще возьмите себе на заметку 5 лент, которые помогут влюбиться в эту жизнь.

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