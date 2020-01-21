Інсульт та інфаркт: лікувальна мінеральна вода може викликати небезпечні захворювання

Лікувальна мінеральна вода підходить не кожному і може стати причиною розвитку різних захворювань. Такі напої слід вживати з дозволу лікарів, а не просто так - за бажанням.

Зазначимо, що медики називають норму споживання рідини на день в 2,5 літра. Надвно фахівці розвінчали міф про те, що потрібно споживати цей об'єм у вигляді звичайної негазованої немінеральної води. Насправді така звичка може бути згубною, і надлишок рідини в організмі може нашкодити.

Справа в тому, що 1 літр норми у 2,5 літра людина отримує з їжі, а решта 1,5 літра надходить за рахунок "вільної рідини".

Як зазначила дієтолог Олена Соломатіна, при надмірному вживанні лікувальної води можна отримати ускладнення та гіперкальціємію, тобто перевищення вмісту кальцію в крові. Про це передає "Вечірня Москва".

Експерт попереджає, що в цьому випадку порушується процес згортання крові, вона прискорюється, що загрожує утворенням тромбів, а це може призвести до інсульту та інфаркту.

Кальцій також може відкладатися на стулках серця, а це загроза аритмії.

Крім того, бездумне вживання води з великим вмістом кальцію може спровокувати утворення каменів у нирках.

Фахівець наголощує, що звичайну столову мінералку можна вживати в необмежених кількостях абсолютно всім, але вода з більшою концентрацією солей підходить не кожному - її застосовують виключно в лікувальних цілях при захворюваннях кишечника, подагрі, проблеми з підшлунковою залозою, печінки, цукровому діабеті та захворюваннях сечових шляхів.

Також потрібно враховувати зміст pH. В нейтральній мінералці рівень рН дорівнює 7 молям на 1 літр. Показники, які перевищують цю цифру, свідчать про те, що вода має лужну природу. Дієтолог розповіла, що такі води вживають при підвищеній кислотності: при гастритах, виразках, захворюваннях, які пов'язані з утворенням сечових солей. Через вміст бікарбонату у води специфічний присмак соди. Напій змінює кислотно-лужний баланс в лужну сторону.

Мінеральні води з магнієм можна вживати для поліпшення абсорбції кальцію в організмі. Також вона знижує тиск, знижує нервозність.

Експерт розповіла, що води різні по температурі впливають по-різному: теплі сприяють розширенню жовчовивідних шляхів, кращому проходженню і перетравленню їжі, а холодні знімають спазми в шлунку, прискорюють обмінні процеси, позбавляють від запорів і допомагають при дієтах різної складності.