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Як уберегтися від онкології: поради МОЗ

STYLERЖиття    21.01.2020 - 18:46
Як уберегтися від онкології: поради МОЗ
Онкологія в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

МОЗ розповіло, що потрібно робити, щоб уберегти своє здоров'я від онкології

В Україні від раку щорічно помирає 65 тисяч чоловік. При цьому дізнаються про страшний діагноз 140 тисяч осіб. Про це заявило Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

У Європі Україна посідає друге місце за темпами поширення онкологічних захворювань. Щоб знизити цей показник потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці захворювання. При тому, що обстежитися можна безкоштовно.

Медики зазначили, що виявити хворобу допоможуть ендоскопічні обстеження, які стали пріоритетними послугами в програмі медичних гарантій. На це уряд виділив 1 мільярд гривень.

У МОЗ нагадало, що в гарантований пакет безкоштовних обстежень входять:

  • мамографія;
  • гістероскопія;
  • езофагогастродуоденоскопія;
  • колоноскопія;
  • цистоскопія;
  • бронхоскопія.

Пі цьому щоб пройти дослідження потрібно мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.

Один з користувачів мережі прокоментував пост МОЗ, і заявив, що без інвестицій в закупівлю нового сучасного обладнання - це тільки проект. Дуже хороший, але проект.

За його словами більшість ендоскопістів в країні, особливо на периферії (рівень ЦРЛ, міських лікарень в невеликих містах і т. д.) працюють на звичайних оптичних фіброскопах, більшість яких виробила свій ресурс. Це обладнання, навіть нове, не дозволяє достовірно верифікувати мінімальні зміни слизової, що робить ранню онкодіагностику сумнівною.

Як уберегтися від онкології: поради МОЗ

Скріншот з Facebook

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