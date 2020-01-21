Инсульт и инфаркт: лечебная минеральная вода может вызвать опасные заболевания

Лечебная минеральная вода подходит не каждому и может стать причиной развития различных заболеваний. Такие напитки следует употреблять с позволения врачей, а не просто так - при желании.

Отметим, что медики называют норму потребления жидкости в день в 2,5 литра. Надвно специалисты развенчали миф о том, что нужно потреблять этот объем в виде обычной негазированной неминеральной воды. На самом деле такая привычка может быть пагубной, и переизбыток жидкости в организме может навредить.

Дело в том, что 1 литр из нормы в 2,5 литра человек получает из еды, а остальные 1,5 литра поступает за счет "свободной жидкости".

Как отметила диетолог Елена Соломатина, при чрезмерном употреблении лечебной воды можно получить осложнение и гиперкальциемию, то есть превышение содержания кальция в крови. Об этом передает "Вечерняя Москва".

Эксперт предупреждает, что в этом случае нарушается процесс свертываемости крови, она ускоряется, что чревато образованием тромбов, а это может привести к инсульту и инфаркту.

Кальций также может откладываться на створках сердца, а это угроза аритмии.

Кроме того, бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках.

Специалист подчеркивает, что обычную столовую минералку можно употреблять в неограниченных количествах абсолютно всем, но вода с большей концентрацией солей подходит не каждому - ее применяют исключительно в лечебных целях при заболеваниях кишечника, подагре, проблемах с поджелудочной железой, печени, сахарном диабете и заболеваниях мочевых путей.

Также нужно учитывать содержание pH. В нейтральной минералке уровень рН равен 7 молям на 1 литр. Показатели, которые превышают эту цифру, свидетельствуют о том, что вода имеет щелочную природу. Диетолог рассказала, что такие воды употребляют при повышенной кислотности: при гастритах, язвах, заболеваниях, которые связаны с образованием мочевых солей. Из-за содержания гидрокарбоната у воды специфический привкус соды. Напиток меняет кислотно-щелочной баланс в щелочную сторону.

Минеральные воды с магнием можно употреблять для улучшения абсорбции кальция в организме. Также она понижает давление, снижает нервозность.

Эксперт рассказала, что воды разные по температуре оказывают разное воздействие: теплые способствуют расширению желчевыводящих путей, лучшему прохождению и перевариванию пищи, а холодные снимают спазмы в желудке, ускоряют обменные процессы, избавляют от запоров и помогают при диетах различной сложности.