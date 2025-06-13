Инстаулыбка с побочным эффектом: что умалчивают те, кто рекламирует виниры
Безупречно белые зубы, идеальная симметрия, улыбка, заполняющая экран и собирающая тысячи лайков. Но никто не показывает, как она выглядит вблизи - через несколько лет, когда красота теряет свой блеск, а проблема становится глубже эстетики, когда нужно уже не просто обновить виниры, а восстанавливать работу всей зубочелюстной системы.
Об заявила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Анастасия Опанасюк, сообщает РБК-Украина (проект Styler).
Когда тренд становится риском: что скрывают за идеальной улыбкой
Instagram и TikTok сделали улыбку не проявлением эмоций, а частью "дизайна лица". Все чаще пациенты обращаются к стоматологу с конкретным визуальным запросом: "Хочу зубы, как у этой блогерши". Цвет, форма, даже наклон - все должно быть идеальным... на фото. Но за глянцем часто скрыто агрессивное вмешательство, потеря эмали, депульпация зубов и молчание - потому что в ленте не принято показывать обратную сторону эстетики.
Виниры не лечат - они маскируют
Один из главных моментов, который часто обходят в рекламе: перед установкой виниров во многих случаях требуется ортодонтическое лечение.
Если зубы скошены или выступают, приходится сильно препарировать поверхность, чтобы "вписать" виниры в улыбку. Но выровняв прикус заранее, можно сохранить до 70% зубных тканей и минимизировать вмешательство.
Это не о затягивании лечения, а о сохранении ваших зубов.
Белая улыбка - не всегда здоровая
Чрезмерное или самостоятельное отбеливание без контроля стоматолога может вызвать:
- повышенную чувствительность;
- микротрещины в эмали;
- воспаление десен;
- изменение микрофлоры ротовой полости.
Исследование Meireles et al. (2010) показало: даже три процедуры с концентрированным гелем без клинического контроля приводят к потере минералов эмали.
Улыбка - это больше, чем картинка
Настоящая эстетика базируется на функции. Здоровая улыбка - это:
- правильный прикус;
- стабильный височно-нижнечелюстной сустав;
- гармония с чертами лица;
- здоровые десны.
Пациенты с "идеальными" винирами часто жалуются на боль в челюсти, головные боли, щелчок сустава, проблемы со сном. Потому что внешний эффект не учел главного - как все работает.
Как не попасть в ловушку моды
- Начинайте с диагностики, а не с фото референса;
- Узнайте, нужно ли вам ортодонтическое лечение перед реставрациями;
- Выбирайте врача, который ставит здоровье на первое место, а не "голливудскую улыбку".
Виниры - не волшебная палочка, а серьезное решение
Это микропротезы, требующие обработки зуба, а иногда - даже удаления нерва. Хуже всего - установить виниры на зубы с неправильным прикусом.
В таком случае приходится спиливать больше тканей, что увеличивает риски для сустава, чувствительности и долговременного здоровья.
Настоящая улыбка - это не фильтр, а часть вас. И она должна быть не только красивой, но и здоровой.
Напомним, ранее Анастасия Опанасюк объясняла, какие функции выполняет современная ортодонтия.
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