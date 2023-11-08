Страшный сон для интровертов. Instagram готовит важные изменения в Direct Message

Марк Цукерберг и Адам Моссери поделились важными новостями через свои аккаунты в Instagram. Они сообщили о планируемом изменении, которое предоставит пользователям выбирать, хотят ли они, чтобы их собеседники видели уведомления о прочтении.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

В ближайшем будущем у Instagram появится возможность выбирать, хотите ли вы, чтобы другие видели, когда вы прочитали их сообщения. Чтобы наглядно продемонстрировать, как это будет работать, глава соцсети опубликовал фотографию настройки функции.

Instagram добавляет возможность выключать уведомления о прочтении (фото: Meta)

На данный момент, при отправке сообщения в Instagram, под последним текстовым уведомлением отображается текстовый индикатор, указывающий, когда ваше сообщение было прочитано. Если индикатор не появился, значит, собеседник еще не просматривал чат.

Пока нет информации о том, будет ли подобная функция доступна в Messenger, который также показывает сообщение о прочтении уведомлений, но не предоставляет опцию их отключения.

Когда произойдет ввод этой функции для всех пользователей - нет точных данных, поскольку тестирование не всегда гарантирует окончательное внедрение.

Известно много случаев, когда компании отменяли те или иные планы как раз во время тестов. К примеру, Instagram ранее отказался от внедрения нового интерфейса, похожего на TikTok, после негативной реакции пользователей.