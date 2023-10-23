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Instagram запускает новую функцию, которая понравится всем

Instagram добавит функцию опроса в комментариях (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

В Instagram неожиданно появится новая функция: теперь некоторые пользователи могут создавать опрос в комментариях к своим записям. Хотя эта опция доступна только ограниченному кругу пользователей, ожидается, что она привлечет больше внимания к сообщениям и повысит активность аудитории.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PhoneArena.

Об обновлении опций опросов в Instagram сообщил Адам Моссери, руководитель Instagram, на своей странице. Он отметил, что теперь опрос можно добавлять в комментарии как к обычным постам в ленте, так и к видеороликам.

Марк Цукерберг, генеральный директор компании Meta, владеющей Instagram, также прокомментировал нововведения, отметив, что функция сейчас находится на стадии тестирования, но в будущем будет доступна всем пользователям Instagram.

Устойчивые опросы уже были частью опыта в Instagram, но в формате историй. Эта опция позволяла пользователям включать опросы в свои истории и просматривать статистику с количеством голосов, высказавшим свое мнение.

Подробности новых опросов в комментариях пока остаются непонятными. Возможно, их создатели смогут устанавливать определенные временные рамки для голосования, но это требует дополнительного подтверждения.

Внедрение опций опросов в комментарии - это еще один шаг к разнообразию интерактивных функций. Meta верит, что это обогатит опыт взаимодействия пользователей в социальных сетях. Несмотря на то, что функция на данный момент доступна только ограниченному количеству авторов, в будущем она, вероятно, станет стандартной для всех аккаунтов Instagram.

Опросы в комментариях в Instagram (фото: PhoneArena)

Раньше мы писали о скрытой настройке, которая поможет сделать фото в Instagram лучшего качества.

А еще у нас есть материал о новой функции в WhatsApp, которую все долго ждали.

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Марк ЦукербергInstagramMeta