Instagram обновился: появилась функция, которая изменит ваши фото навсегда

Детали обновления

Как видно на примерах, при публикации фото в формате 3:4 изображение будет отображаться именно в таком виде в ленте, без растягивания под другие пропорции. Это гарантирует более точную передачу оригинала.

"Теперь, при загрузке изображения с соотношением 3:4, оно будет отображаться именно так, как вы его сняли. Это работает как для одиночных фото, так и для каруселей", - говорится в официальном заявлении Instagram.

Для большинства пользователей это может не иметь большого значения, но для тех, кто тщательно работает над визуальным контентом в приложении, это важное обновление, которое улучшит показ фото.

Instagram добавил поддержку фото 3:4 (фото: Social Media Today)

Также Instagram уточняет, что по-прежнему можно публиковать фото с пропорциями 1:1 (квадрат) и 4:5. Однако добавление формата 3:4 расширит возможности для творчества и подбора формата под конкретный контент.

В последние годы Instagram стремится подчеркнуть, что платформа уже не ориентирована исключительно на фотографии - основным драйвером вовлеченности стали видео и мессенджеры. За последний год более 50% контента в лентах пользователей составляют рекомендованные алгоритмами Reels.

Reels удерживают пользователей в приложении дольше, а в мессенджерах происходит все больше взаимодействий. Поэтому статичные изображения уже не являются главным фокусом Instagram.

Тем не менее, фото остаются значимым форматом для общения среди друзей, и многие пользователи продолжают публиковать фотографии. Однако, если цель - максимальный охват (как часто у брендов), то приоритет стоит отдавать видеоформатам.

В итоге, поддержка формата 3:4 - это еще один инструмент и возможность в вашей Instagram-стратегии на будущее.