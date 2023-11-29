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В одной из стран ЕС на Facebook и Instagram могут наложить штраф: названа причина

Австрия, Среда 29 ноября 2023 06:45
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В одной из стран ЕС на Facebook и Instagram могут наложить штраф: названа причина Фото: В одной из стран ЕС на Facebook и Instagram могут наложить штраф
Автор: Владислав Прийменко

Европейская организация защиты прав потребителей (Noyb) подала жалобу на социальные сети Facebook и Instagram. Там считают, что сайты нарушают права граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noyb.

Noyb подала жалобу на Meta (компания, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram - ред) в австрийский орган по защите данных. Организация утверждает, что Meta нарушает фундаментальное право европейцев на защиту данных, навязывая им выбор между отслеживанием для персонализированной рекламы и платой в размере до 251,88 евро в год (10 025,43 грн).

Facebook планирует ввести плату за пользование соцсетью без согласия на сбор и использование личных данных для таргетированной рекламы. Стоимость составит до 12,99 евро в месяц за одну учетную запись, а за каждую связанную учетную запись (например, Instagram) дополнительно будет взиматься 8 евро. Таким образом, годовая стоимость использования Facebook и Instagram составит 251,88 евро для одного человека.

Для сравнения: Meta сообщает, что ее средний доход на одного пользователя в Европе в период с третьего квартала 2022 года по третий квартал 2023 года составлял 16,79 доллара. Это соответствует годовому доходу всего в 62,88 евро на пользователя - и делает ежемесячную плату непомерной.

Noyb опасается, что политика Meta, предполагающая взимание платы с пользователей за отказ от отслеживания, может привести к тому, что другие технологические компании последуют её примеру. Уже сейчас TikTok тестирует платную подписку без рекламы за пределами США. Если этот тренд распространится, конфиденциальность в Интернете станет недоступной для многих людей.

Согласно исследованию Google, среднестатистический человек использует 35 приложений на своём смартфоне. Если бы все эти приложения взимали плату за отказ от отслеживания, как это делает Meta, люди должны были бы платить в среднем 8 815,80 евро в год. Для семьи из четырёх человек это составит 35 263,20 евро в год, что превышает средний доход при полной занятости в ЕС. В странах с более низкими средними доходами эти цифры будут ещё выше.

Цена конфиденциальности, взимаемая Meta, является не только необоснованно высокой, но и несправедливой. В странах ЕС существуют значительные различия в уровне доходов. К тому же, 21,6% населения ЕС находятся под угрозой бедности или социальной изоляции.

В качестве примера можно привести заявителя, который получает помощь по безработице и испытывает финансовые затруднения. Он не может позволить себе платить ещё 250 евро в год за конфиденциальность, когда уже с трудом сводит концы с концами.

Ранее мы писали, что Meta в ноябре введет подписку для пользователей Facebook и Instagram в Европе.

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