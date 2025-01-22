Какая "главная проблема" Меган и Гарри? В отношениях пары может возникнуть кризис, ведь есть существенная причина

В отношениях Меган Маркл и принца Гарри могут возникнуть серьезные проблемы в 2025 году, поскольку пара имеет очень разные цели.

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Несколько дней назад издание Vanity Fair выпустило статью, в которой раскритиковало герцога и герцогиню Сассекских из-за их решения отказаться от королевской жизни и перебраться в Америку. Напомним, такое решение супруги приняли в 2020 году, и сейчас вместе с детьми звезды живут в Монтесито, Калифорния.

Также в статье была критика относительно рабочих моментов знаменитостей и их "непредсказуемого поведения" с персоналом в офисе. Любые упреки относительно этого супруги отказались комментировать.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

В то время ирландский журналист Кевин О'Салливан в эфире Talk TV заявил, что за эти последние несколько лет Меган и Гарри столкнулись "со своим ключевым вызовом". По его словам, Меган стремится быть всемирно известной, в то время как принц хочет жить подальше от глаз общественности.

Кевин говорит о том, что влюбленные могут столкнуться с проблемами в этом году и на фоне также того, что прошлый год был для них не самым лучшим.

"Вот в этом суть проблемы: она все еще не может дождаться, чтобы стать всемирно известной, быть голливудской суперзвездой. Знаменитой Меган! Она просто хочет быть все более известной, а он хочет быть менее известным. Они ищут совсем другие цели, очень разные цели", - объясняет свою точку зрения О'Салливан.

Что известно об отношениях Меган Маркл и принца Гарри

Пара поженилась в 2018 году. Их помолвка прошла в часовне Сент-Джеймского дворца. Обряд крещения и конфирмации для Меган Маркл провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

В мае 2019 года у пары родился сын, которого они назвали Арчи Маунтбетен-Виндзор. А в июне 2021 года звезды стали родителями во второй раз - у них родилась дочь Лилибет.

В ноябре 2020 года Меган рассказывала о том, что потеряла ребенка. Это произошло в июле, после переезда пары в Америку.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Отказаться от королевских обязанностей и публичной жизни в Британии Меган и Гарри решились в 2020 году. Тогда они публично заявили об этом и перебрались в Калифорнию, где живут и сейчас.

Оба пытаются там начать жизнь с чистого листа и строят карьеру. Меган, например, недавно вернулась в Instagram, а также заявляла о запуске собственного кулинарного шоу на Netflix. В то время принц Гарри сосредоточен больше на благотворительной деятельности и социально важных инициативах.