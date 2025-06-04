Иностранцы впервые пробуют украинский холодец: топ-5 самых неожиданных реакций из TikTok

Англичанин перекрестился

Реакция британца, которому сделала холодец его украинская подруга, была просто бесценной. Сначала он не мог понять, почему "желе" подают не как десерт, а как основное блюдо. К тому же и слово "холодец" вызывало трудности и иностранец сделал из него словосочетание holy dates ("святые свидания").

Затем с видом большой осторожности он положил себе немного холодца и даже отчаянно перекрестился перед тем, как его попробовать.

К сожалению, блюдо ему не понравилось. После нескольких дальнейших попыток, где он пытался улучшить вкус благодаря уксусу и горчице, он наконец признал, что такая еда - не для него. Но, чтобы не расстроить свою знакомую, он все равно назвал ее хорошим поваром.

"Это же просто суп!"

Голландец был еще осторожнее англичанина и даже не пытался прикоснуться к "странной структуре", как он обозвал наше блюдо. Затем, попробовав кусочек с "покер-фейсом", он никак не проявил своих чувств.

У девушки, приготовившей для него холодец, все это вызвало искреннее веселье, и она пыталась объяснить ему, что это, в конце концов, просто суп - только замороженный. Голландец не оценил холодец.

Холодец приносит счастье

Но совсем не все иностранцы так относятся к холодцу. На этом видео показан весь процесс его приготовления, который сопровождается экскурсом в историю блюда. Автор видео рассказывает, что он готовит холодец по рецепту 1860 года. А также - какое место холодец занимал в украинских традициях: на Рождество и другие праздники.

Закончил приготовления автор видео с довольным утверждением, что если холодец приносит счастье, то он сейчас точно счастлив.

@tastesfromtheroad 1860s Ukrainian Kholodets

В восторге от консистенции

Некоторые люди, впервые создавшие холодец, наиболее в восторге даже не от его вкуса, а от его необычной консистенции. Женщина на этом видео трясет холодец и радуется, как он упруго колеблется.

"Еда для собак"

А парень из Техаса и вовсе не стал стесняться в выражениях. Он назвал холодец самой отвратительной едой в мире, и даже хрен не помог ему изменить его мнение.

После ряда гневных реплик, он выбрасывает холодец в мусор и говорит, что не верит, как он мог такое съесть. Возможно, такая бурная реакция объясняется тем, что парень попробовал не настоящий украинский холодец, а его низкокачественный российский аналог.