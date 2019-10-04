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Вбивство багатодітної матері під Києвом: двох підозрюваних відпустили

STYLERЖиття    04.10.2019 - 08:46
Вбивство багатодітної матері під Києвом: двох підозрюваних відпустили
Багатодітну матір убили під Фастовом, але двох підозрюваних відпустили (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо, чому суд відпустив двох підозрюваних у жорстокому вбивстві жінки

У Фастові в 2018 році вбили 43-річну жінку, багатодітну матір. Загибла виховувала трьох дітей, а також була приватним підприємцем. Вбивство сталося ввечері, коли жінка йшла у дитячий садок забирати дитину, невідомий наніс їй кілька ударів ножем, від яких вона померла в лікарні, не приходячи до тями.

По справі проходили чотири підозрюваних, зараз суд відпустив двох з них, повідомляється в сюжеті ТСН. Всі протягом судового процесу сиділи за ґратами. І напередодні Києво-Святошинський суд вирішив відпустити двох обвинувачених.

Справу відфутболювали кожен раз різні суди. У жертви була автомийка, де вона мала свою частину з бізнес-партнерами. За попередньою причиною, саме автомийка стала мотивом вбивства жінки. Відразу після початку судового процесу мийку розтрощили невідомі.

Відео: Двох обвинувачених у вбивстві, відпустили на свободу (YouTube/ТСН)

Чоловік однієї з обвинувачених фігурує у справі як свідок, але його рідна сестра працює суддею в столичному Печерському суді. Вона запевняє, що родича зовсім не захищала і никаих поблажок не давала.

Журналісти подзвонили до суду і дізналися, чому ж відпустили на свободу двох обвинувачених .Там пояснили, що за станом здоров'я і сімейним обставинам.

Як ми раніше писали, у Київській області поліція розшукує вбивцю багатодітній матері.

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