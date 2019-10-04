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14-річний хлопчик влаштував різанину на Волині: є загиблі

STYLERПодії    04.10.2019 - 18:02
14-річний хлопчик влаштував різанину на Волині: є загиблі
Підліток вбив жінку і поранив двох людей на Волині (фото: dpchas.com.ua)

У Волинській області сталася жорстока розправа над сім'єю

У Ковелі Волинської області стався страшний злочин, який правоохоронці вже встигли кваліфікувати як умисне вбивство. 14-річний підліток завдав ножових поранень 41-річній жінці, її 44-річному чоловікові та їхній 16-річній доньці.

Про подію ввечері, 3 жовтня, повідомляє прес-служба Національної поліції області.

Від отриманих травм жінка померла, а чоловіка госпіталізували. Про стан 16-річної дівчини не повідомляється.

У скоєнні злочину підозрюється 14-річний житель Ковеля. Правоохоронці працюють над з'ясуванням мотивів зловмисника і всіх обставин події.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відразу за двома статтями КК України. Хлопцеві інкримінують умисне вбивство і замах на умисне вбивство двох або більше людей.

Раніше ми писали, що в Донецькій області жінка замовила вбивство власного чоловіка.

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