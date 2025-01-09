Инна из "Холостяка" раскрыла детали отношений с Тереном, с которым до сих пор не съехалась: "Нашла квартиру, Саша ее оплачивает"

По словам Белень, после финала "Холостяка" она поговорила с Александром. Она согласилась переехать в Киев, причем не на левый берег, где строится ее квартира. Инна живет на правом берегу, жилье арендованное.

"Я нашла квартиру, Саша ее оплачивает... На свои "хотелки" я сама трачу, если он приходит - может принести продукты, если мы идем в кино - разумеется, это Саша оплачивает", - призналась девушка.

До Терена, в отношениях с другими мужчинами, Инна рано соглашалась на жизнь вместе. А сейчас Белень и ее избранник-ветеран не спешат. Впрочем, она была бы не против, если бы их отношения уже перешли на новый уровень.

Александр Терен и Инна Белень (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Саша скорее из тех, кто вообще не съезжается очень рано. Посмотрим... Потому что, все же, на две квартиры не очень. С его ритмом жизни, когда он может приехать в семь утра, уехать в одиннадцать ночи, две квартиры - это круто. Но для меня отношения - это вместе засыпать и просыпаться", - отметила Инна.

"Мы не засчитываем наш опыт с проекта "Холостяк", а начинаем как пара", - также сказала она.

Первый месяц после финала, вспомнила Белень, действительно был "романтически-букетным". Но потом им приходилось скрывать отношения, из-за чего они виделись преимущественно в квартире, гулять и устраивать свидания пара не могла.

Терен и Инна на пост-шоу (скриншот)

"Они развиваются, скажем так, медленнее, чем хотелось нам обоим. Но это еще очень тяжело. Все (говорят): "Вот они побудут по сценарию и разойдутся". Я думаю, что пары, которые сходились, а потом расходились, частично делали это из-за давления от населения", - пояснила Инна.

Белень не скрывает, что критика зрителей ее может задевать. Трудно игнорировать комментарии, признает волонтер, потому что иногда люди делают ставки на то, когда она и Терен разойдутся и сколько они "продержатся" вместе.

"Даже если ты вообще никак не реагируешь, оно давит", - отметила Белень.