"Иногда цена завышена, но это оправдано". Стоматолог назвал плюсы и минусы виниров

Виниры стали довольно модной и востребованной процедурой в современной стоматологии, однако они стоят достаточно дорого и не все понимают эту ценность.

Стоматолог назвал плюсы и минусы виниров

Если человек хочет себе навсегда изменить цвет зубов, хочет изменить форму зубов – лучшим вариантом являются виниры. Это керамические ортопедические конструкции, фиксирующиеся на живом зубе.

"Для всех людей, опять же, откроем тайну, что для их постановки зуб нужно обработать, то есть опилить, но не намного, то есть снимается лишь поверхностный слой для того, чтобы была хорошая фиксация винира. или если нам нужно сильно изменить форму зуба" , – рассказывает стоматолог.

Но, по словам Яна, не нужно их путать с композитными винирами. Ибо настоящие, это керамические - отдельные ортопедические конструкции, которые производятся в лаборатории, а композитные - это когда обычный пломбировочный материал наносится поверх зуба, иногда это выглядит неплохо, но это только внешний вид, потому что на самом деле зуб становится довольно толстым, к нему прикрепляется еще больше бактерий и простыми словами со временем это вредит для зубов.

Стоматолог назвал плюсы и минусы виниров (фото: Freepik)

"Большой плюс виниров в том, что они не меняют цвет, воспроизводят ту форму, которую вы хотите. Также плюсом является скорость получения результата. К примеру, сегодня вы захотели виниры, пришли, померили форму, если все окей завтра их обработали и через неделю в вас новая улыбка. Это супер просто иногда цена их немного завышена, но это оправдано", - пояснил Стремский.

А вот из минусов, вы будете очень часто улыбаться, потому что грех прятать хорошую улыбку.