Ингредиентов минимум, лакомства много. Держите рецепт абрикосового манника
Манник - простая, но очень вкусная выпечка. Ингредиенты для пирога недорогие, испечь его несложно, а вкус получается - бесподобный!
Рецептом поделилась фудблогер под ником polli_cooking в своем Instagram.
Ингредиенты:
Для приготовления вкусного манника вам понадобится:
- кефир - 250 мл
- яйца - 2 шт.
- манная крупа - 250 г
- сахар - 175 г
- ванильный сахар - 1 ст. л
- сливочное масло - 80 г
- разрыхлитель - 1 ч. л.
- абрикос - 6-8 шт.
Как готовить
Сначала манку залейте кефиром, перемешайте и оставьте примерно на 10-15 минут. В миску к яйцам добавьте сахар, ваниль и взбейте блендером до однородной массы.
Далее добавьте в яичную смесь растопленное сливочное масло, манную смесь и разрыхлитель, перемешайте.
Абрикосы разделите пополам, достаньте косточки и нарежьте полосками. По желанию фрукты можно порезать кубиками и замешать в тесто. Массу перелейте в форму для запекания, поверх выложите кусочки абрикоса.
Выпекайте манник в разогретой до 170 градусов духовке примерно на 35-50 минут. Готовый пирог достаньте и оставьте остыть. Приятного аппетита!
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