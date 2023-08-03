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Ингредиентов минимум, лакомства много. Держите рецепт абрикосового манника

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Четверг 03 августа 2023 07:05
Ингредиентов минимум, лакомства много. Держите рецепт абрикосового манника Как приготовить абрикосовый пирог (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Манник - простая, но очень вкусная выпечка. Ингредиенты для пирога недорогие, испечь его несложно, а вкус получается - бесподобный!

Рецептом поделилась фудблогер под ником polli_cooking в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для приготовления вкусного манника вам понадобится:

  • кефир - 250 мл
  • яйца - 2 шт.
  • манная крупа - 250 г
  • сахар - 175 г
  • ванильный сахар - 1 ст. л
  • сливочное масло - 80 г
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
  • абрикос - 6-8 шт.

Как готовить

Сначала манку залейте кефиром, перемешайте и оставьте примерно на 10-15 минут. В миску к яйцам добавьте сахар, ваниль и взбейте блендером до однородной массы.

Далее добавьте в яичную смесь растопленное сливочное масло, манную смесь и разрыхлитель, перемешайте.

Абрикосы разделите пополам, достаньте косточки и нарежьте полосками. По желанию фрукты можно порезать кубиками и замешать в тесто. Массу перелейте в форму для запекания, поверх выложите кусочки абрикоса.

Выпекайте манник в разогретой до 170 градусов духовке примерно на 35-50 минут. Готовый пирог достаньте и оставьте остыть. Приятного аппетита!

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