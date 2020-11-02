Інфекціоніст Голубовська озвучила три сценарії розвитку COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Український медик розповіла, як може розвиватися події з коронавірусом в Україні

Коронавірус в Україні не збавляє обертів і продовжує інфікувати людей. Відомий український інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що за нинішньої ситуації можливі три варіанти розвитку подій з COVID-19.

"Перший – до весни у нас буде дуже напружений сезон, вірус буде як риба у воді. Потім він ослабне, як було влітку, коли він давав велику кількість легких форм, було менше інфікованих, а зараз все звалилося як сніжний ком. Нині його сезон. У наступному сезоні він вже не буде таким агресивним", - озвучила Голубовська "Обозревателю" перший прогноз.

З другого прогнозом - все буде дуже неагативно. Коронавірус буде стрімко поширюватися і ніхто не буде знати, як його зупинити і що з цим робити.

"Третій сценарій-найбільш сприятливий – коронавірус проциркулирует кілька років і зникне з людської популяції, як зник перший SARS. Бог його знає, як буде. Віруси розумніші за нас, це ми живемо серед них і тільки спостерігаємо, що вони нам придумали", - озвучила сценарій медик.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу підтвердили 6 754 нових випадків коронавіруса. З початку пандемії в країні захворіли вже 402 194 людини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області (+817), Києві (+507), Львівській (+464), Чернівецькій (+418) і Житомирській (+398) областях.

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