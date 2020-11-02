Ляшко зробив заяву про закриття метро в Києві

У Києві можуть закрити метро (фото: РБК-Україна)

Віктор Ляшко назвав умову закриття метро в Києві

У Києві можуть закрити метро, як це вже робили навесні. Підземку прикриють, якщо столиця опиниться в "червоній зоні" карантину. Про це розповів в інтерв'ю "Сегодня" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший — обмеження роботи громадського транспорту. Другий — заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт", - повідомив Ляшко.

За думкою головного санітарного лікаря, якщо метро закриється, то така ж доля чекає і електрички.

"Не скажу, що це буде відразу введено, але такий варіант не виключається", - зазначив він.

Нагадаємо, що карантин через коронавірус в Україні запровадили 12 березня. Пізніше закрили метро, а громадський транспорт перевозив тільки працівників спецслужб і медиків.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу підтвердили 6 754 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні захворіли вже 402 194 людини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області (+817), Києві (+507), Львівській (+464), Чернівецькій (+418) і Житомирській (+398) областях.

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