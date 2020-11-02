В Україні запрацювала "гаряча лінія" з COVID-19: як подзвонити і що дізнатися

В Україні стартував call центр по коронавирусу (фото: РБК-Україна)

На гарячій лінії підкажуть, де можна зробити тест на COVID-19

В Україні запрацював call-центр, в який можна зателефонувати і задати певні питання щодо коронавірусу. Про нову гарячу лінію повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на своєму щоденному брифінгу.

Міністр розповів, що за вказаним телефоном оператори розкажуть людині, де можна здати тест на коронавірус і, як отримати направлення на тестування.

Деякі запити автоматично будуть передаватися в регіони і потім з автором запиту зв'яжуться телефоном і розкажуть, як діяти.

Номер телефону: 0800602019. Всі дзвінки абсолютно безкоштовні. Лінія працює цілодобово.

За словами глави відомства, в Україні в цей час вже 17 тис. лікарняних ліжок оснащені киснем, тоді як до середини листопада показник повинен дійти до 40 тис. (80% ліжкового фонду).

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу підтвердили 6 754 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні захворіли вже 402 194 особи. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області (+817), Києві (+507), Львівській (+464), Чернівецькій (+418) і Житомирській (+398) областях.

За добу проведено 36 587 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4925.

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