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Инфекционист Голубовская озвучила три сценария развития COVID-19 в Украине

Понедельник 02 ноября 2020 15:16
Инфекционист Голубовская озвучила три сценария развития COVID-19 в Украине
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский медик рассказала, как может развиваться события с коронавирусом в Украине

Коронавирус в Украине не сбавляет свои обороты и продолжает инфицировать людей. Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что при нынешней ситуации возможны три варианта развития событий с COVID-19.

"Первый – до весны у нас будет очень напряженный сезон, вирус будет как рыба в воде. Потом он ослабнет, как было летом, когда он давал большое количество легких форм, было меньше инфицированных, а сейчас все свалилось как снежный ком. Нынче его сезон. В следующем сезоне он уже не будет таким агрессивным", - озвучила Голубовская "Обозревателю" первый прогноз.

По второму прогнозу - все будет очень неагативно. Коронавирус будет стремительно распространяться и никто не будет знать, как его остановить и, что с этим делать.

"Третий сценарий самый благоприятный – коронавирус проциркулирует несколько лет и исчезнет из человеческой популяции, как исчез первый SARS. Бог его знает, как будет. Вирусы умнее нас, это мы живем среди них и только наблюдаем, что они нам придумали", - озвучила сценарий медик.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (+817), Киеве (+507), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях.

Как мы писали ранее, Ляшко сделал заявление о закрытии метро в Киеве.

Также мы рассказывали, что в Украине заработала "горячая линия" по COVID-19.

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