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Інфаркт можна вилікувати за два місяці: вчені зробили неймовірне відкриття

STYLERЖиття    03.05.2020 - 18:53
Інфаркт можна вилікувати за два місяці: вчені зробили неймовірне відкриття
Інфаркт міокарда можна вилікувати за два місяці (Колаж РБК-Україна)

Вчені винайшли технологію, яка дозволить вилікувати інфаркт міокарда за кілька місяців

Інфаркт в Україні знаходиться в самій верхній сходинці списку захворювань, від яких найчастіше помирають громадяни. За даними Держстату, за останні два місяці від ішемічної хвороби серця, яка закінчилася інфарктом, загинуло понад 47 тисяч осіб.

Вчені повідомили про новий прорив в лікуванні інфаркту міокарда і стверджують, що відновлення у пацієнтів може зайняти від двох до чотирьох місяців. Як повідомили дослідники Національного університету "МИЕТ" (Московський інститут електронної техніки), вони створили матеріал, який зможе відновити серцеві тканини після інфаркту всього за пару місяців.

Технологія, яку використовують вчені – це зв'язування вуглецевих нанотрубок з молекулами білка крові – альбуміном. Між ними виникає ковалентний зв'язок, який дає можливість живим клітинам приживатися на формованих каркасах-скеффолдах. Завдяки цьому пошкоджені тканини дуже швидко відновлюються.

Такі імплантати значно дешевше всіх аналогів, що існують на цей момент у світі, а якість такої "латки" набагато вище.

Вчені додали, що така технологія дозволить лікувати не тільки інфаркт міокарда, але і відновлювати пошкоджені ділянки при деяких видах раку. Каркас від "латки" з часом буде повністю розсмоктуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики виявили нове ускладнення COVID-19, яке може спровокувати інфаркт міокарда або інсульт.

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