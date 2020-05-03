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Инфаркт можно вылечить за два месяца: ученые сделали невероятное открытие

STYLERЖизнь    03.05.2020 - 18:53
Инфаркт можно вылечить за два месяца: ученые сделали невероятное открытие
Инфаркт миокарда можно будет вылечить за два месяца (Коллаж РБК-Украина)

Ученые изобрели технологию, которая позволит вылечить инфаркт миокарда за несколько месяцев

Инфаркт в Украине находится в самой верхней строчке списка заболеваний, от которых чаще всего умирают граждане. По данным Госстата, за последние два месяца от ишемической болезни сердца, которая закончилась инфарктом, погибло более 47 тысяч человек.

Ученые сообщили о новом прорыве в лечении инфаркта миокарда и утверждают, что восстановление у пациентов может занять от двух до четырех месяцев. Как сообщили исследователи Национального университета "МИЭТ" (Московский институт электронной техники), они создали материал, который сможет восстановить сердечные ткани после инфаркта всего за пару месяцев.

Технология, которую используют ученые – это связывание углеродных нанотрубок с молекулами белка крови – альбумина. Между ними возникает ковалентная связь, которая дает возможность живым клеткам приживаться на формируемых каркасах-скэффолдах. Благодаря этому поврежденные ткани очень быстро восстанавливаются.

Такие имплантаты значительно дешевле всех аналогов, которые существуют на данный момент в мире, а качество такой "заплатки" намного выше.

Ученые добавили, что такая технология позволит лечить не только инфаркт миокарда, но и восстанавливать поврежденные участки при некоторых видах рака. Каркас от "заплатки" со временем будет полностью рассасываться.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики обнаружили новое осложнение COVID-19, которое может спровоцировать инфаркт миокарда или инсульт.

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