ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Індонезії знайшли другий за давністю наскальний малюнок тварини, яку люблять в Україні

Автор: Роман Мирончук

На індонезійському острові Сулавесі археологи виявили другий найдавніший у світі наскельний малюнок, який намалювали приблизно 45,5 тисячі років тому. Люди зобразили на стіні дику свиню в натуральну величину.

Її намалювали за допомогою червоної охри. Щоб визначити вік малюнка, експерти застосували аналіз уранових ізотопів в кальцієвих відкладень, що утворилися на малюнку. Про це повідомляє Science Advances.

В Індонезії знайшли стародавній наскельний малюнок тварини (фото: advances.sciencemag.org)

Популярні новини

Експерти зазначили, що люди, які намалювали це, були цілком сучасними. І у них були інструменти, щоб малювати будь-які картини, які їм були по душі.

В Індонезії знайшли стародавній наскельний малюнок тварини (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Ізраїлі археологи розкопали могильну плиту жінки, яка жила близько 1,4 тисячі років тому. За попередніми даними дослідників, надгробний камінь датується кінцем шостого – початком сьомого століття нашої ери.

Цікаво, що напис на камені говорить, про те, що даний надгробок міг належати Діві Марії.

Ми також писали про те, що у Франції археологи виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі років. У поховальному комплексі перебувало 50 гробниць бронзового століття. Більшість поховань датовані періодом з 2000 до 1600 до нашої ери. При цьому всі гробниці знаходяться в хорошому стані.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Индонезия