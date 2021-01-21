В Індонезії знайшли другий за давністю наскальний малюнок тварини, яку люблять в Україні

На індонезійському острові Сулавесі археологи виявили другий найдавніший у світі наскельний малюнок, який намалювали приблизно 45,5 тисячі років тому. Люди зобразили на стіні дику свиню в натуральну величину.

Її намалювали за допомогою червоної охри. Щоб визначити вік малюнка, експерти застосували аналіз уранових ізотопів в кальцієвих відкладень, що утворилися на малюнку. Про це повідомляє Science Advances.

В Індонезії знайшли стародавній наскельний малюнок тварини (фото: advances.sciencemag.org)

Експерти зазначили, що люди, які намалювали це, були цілком сучасними. І у них були інструменти, щоб малювати будь-які картини, які їм були по душі.

В Індонезії знайшли стародавній наскельний малюнок тварини (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Ізраїлі археологи розкопали могильну плиту жінки, яка жила близько 1,4 тисячі років тому. За попередніми даними дослідників, надгробний камінь датується кінцем шостого – початком сьомого століття нашої ери.

Цікаво, що напис на камені говорить, про те, що даний надгробок міг належати Діві Марії.

Ми також писали про те, що у Франції археологи виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі років. У поховальному комплексі перебувало 50 гробниць бронзового століття. Більшість поховань датовані періодом з 2000 до 1600 до нашої ери. При цьому всі гробниці знаходяться в хорошому стані.