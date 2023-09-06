Индия меняет название государства. У каких еще стран "двойные имена" и как это касается Украины

Вместе с тем в мире существует еще несколько стран, имеющих два названия: историческое и мировое. Часто причиной тому становятся культурные изменения, захваты другими национальностями или колониями и т. д. Современную Украину это почти не касается, но в Киевской Руси тенденция к вариативности имен существовала.

В Индии рассматривают возможность переименования страны на Бхарат . Такое предложение выдвинули потому, что древним названием Индии является именно Бхарат, а современное наименование было навязано эпохой колониального рабства Великобритании.

Детальнее о возможных изменениях на карте мира - читайте в материале Styler.

Грузия - Сакартвело

В мире больше известно российское название "Грузия" или "Georgia" на английском. При этом сами грузины называют свою страну Сакартвело. Это название даже утвердили в официальных документах Литвы в январе 2021 года.

Название "Грузия" ее граждане ассоциируют с порабощением в составе Советского Союза, поэтому предпочитают не использовать.

К слову, историческое название Беларуси должно звучать как "Белоруссия". А Россия опять-таки навязала миру и, прежде всего, государству-соседке свой вариант.

Историческое название Грузии - Сакартвело (фото: Getty Images)

Шри-Ланка - Цейлон

Вы наверняка неоднократно слышали словосочетание "цейлонский чай". Но собирают его не на Цейлоне, а на острове Шри-Ланка.

Первоначально название острова "Цейлон" дали португальцы. Несмотря на то, что он был в колонии Нидерландов и Великобритании, название не меняли. В 1970-х годах страна получила название Республика Шри-Ланка, а затем стала Демократической социалистической республикой Шри-Ланка.

Похожую судьбу имеют другие бывшие колониальные страны:

Зимбабве - Южная Родезия

Мали - Французский Судан

Белиз - Гондурас.

Буркина-Фасо - Верхняя Вольта

Новая Зеландия - Аутеаруа

Что касается этого названия, то в стране уже не один год продолжаются споры по поводу переименования. Аутеаруа - это название страны на языке местного коренного населения маори.

Оно означает "земля длинного белого облака". Интересно, что в самой Новой Зеландии это слово уже давно стало общеупотребительным и известно жителям как альтернативное наименование страны.

Какие страны уже изменили свои названия

Северная Македония

Раньше эта страна называлась просто Македонией. И здесь не такой сценарий как с Южной и Северной Кореями, то есть Южной Македонии не существует. Дело в том, что в Греции есть географический регион Македония. Поэтому во избежание спора страны нашли такой выход.

Протесты в Греции и Северной Македонии по поводу принадлежности региона Македония (фото: bbc.com)

Эсватини

Это страна в Африке, которая до 2018 года называлась Свазиленд. Но когда жители Свазиленда ехали за границу, все думали, что они из Швейцарии, поскольку по-английски Швейцария звучит как Switzerland. Поэтому король принял решение переименовать страну в Эсватини.

Филиппины

Здесь пока продолжаются дискуссии по переименованию, но будущим названием может стать Республика Махарлика.

Иран

До 1935 года эта страна называлась Персия, но внутри страны граждане называли ее Ираном. Впоследствии в мире привыкли к новому названию. Но вместе с тем название Персия имело мощное историческое и политическое прошлое, а с изменением иранцы потеряли его.

А при чем здесь Украина?

Современная Украина не помнит изменений названия или дискуссий на этот счет. Разве что пришлось доказывать ненужность артикля the в английском языке, который часто добавляют политики и иностранцы.

Дело в том, что артикль обычно используется для обозначения регионов или территорий, а в отношении независимых стран он не употребляется. Поэтому говорить или писать the Ukraine не этически по меньшей мере, учитывая, что Украина уже давно обрела свою независимость.

Что касается древних названий, то часто в разных исторических документах можно встретить разные названия тогдашнего государства: Русь, Украина-Русь, Киевская Русь. Историк Иван Бездудный объясняет разницу между этими понятиями:

Русь

Название объединенного государства восточных славян, существовавшее в течение IX-XIII веков. Долгое время название "Русь" использовалось для обозначения Киевской, Черниговской и Переяславской земель, а население указанных регионов называли "руським".

С последующим проведением киевскими князьями политики колонизации география использования термина "Русь" была распространена, в частности, на земле современной Белоруссии и России.

Русь-Украина

Общепринятое в украинской историографии название территории, заселенной протоукраинцами, начиная со времен существования Киевского государства.

Впервые термин "Украина-Русь" использовал Михаил Грушевский в конце XIX века, который указывал на синонимическое использование терминов "Русь" и "Украина" по отношению к современным украинским землям. А также этот термин пытался изобразить Руськое государство как виток украинской государственности.

Киевская Русь

Историографический термин, внедренный в первой половине XIX века, использовавшийся историками и/или политическими деятелями для обозначения государственного образования восточных славян.

В дальнейшем в термин закладывалось разное идеологическое содержание. Российские исследователи из-за использования термина "Киевская Русь" пытались представить период существования Древнеруського государства как виток российской государственности и народа.

Украинские исследователи, используя термин "Киевская Русь", указывали на Киев и Киевскую землю как эпицентр зарождения Руського государства.