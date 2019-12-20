Індекс Олів'є: у скільки українцям обійдеться улюблений новорічний салат

В Україні крім середньостатистичного "індексу борщу" існує також "індекс олів'є", який підраховують напередодні Нового року і порівнюють, наскільки відрізняються ціни на популярний святковий салат. Як змінилися ціни до кінця 2019 року.

Так, у грудні 2019 року 2 кг салату олів'є буде коштувати 119 гривень, що на 21 гривню менше, ніж було наприкінці 2018 року.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" підрахував, що 3 кг салату в цьому році обійдеться в 140 гривень, що на 8% більше, ніж у минулому (129 гривень).

Розрахунок на 3 кг салату:

Ковбаса 0,5 кг – 58,5 гривень

Зелений горошок 0,5 кг – 27 гривень

6 яєць – 13,39 гривень

180 г майонезу – 10,8 гривень

Солоні огірки, картопля, морква, цибуля – 30,4 гривень.

Скріншот (segodnya.ua)

У цілому ж делікатеси для новорічного столу, за підрахунками ННЦ, потягнуть 1784 гривні. Крім олів'є, у список увійшли "Оселедець під шубою", м'ясна нарізка з салямі, копченостей, курячі і свинячі битки, сир, овочі, фрукти, хліб, шампанське та безалкогольні напої.

Найдорожчий олів'є вийшов за даними сайту "Мінфін" – він виріс на 8,5%, з 156,7 гривень до 170,04 гривень. В їх рецепт салату входить: 0,5 кг вареної молочної ковбаси, 300 г картоплі, 100 г моркви, 400 г зеленого горошку, 200 г консервованих огірків, 200 г свіжих огірків, 4 яйця, 350 г майонезу.

В середньому за рік ціна улюбленої новорічної страви зросла на 7%, що набагато менше, ніж за попередні роки. Раніше "індекс олів'є" за рік зростав в середньому на 15-20%.