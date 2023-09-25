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"Имитировали любовь к Украине". Ирма Витовская рассказала о сотрудничестве с российскими актерами

Ирма Витовская рассказала о совместных съемках с российскими актерами (фото: facebook.com)
Автор: Василина Копытко

Актриса театра и кино Ирма Витовская, которая еще с 2014 года разорвала все связи с российским кинематографом из-за вторжения РФ на Донбасс, рассказала, какими были российские актеры в работе.

Об этом актриса рассказала эксклюзивно Styler РБК-Украина.

Какими были российские артисты в работе

"Я не встречала откровенных украинофобов. Все они здесь очень хорошо имитировали любовь к Украине и уважение. Учились говорить "дякую" и "до побачення". Мне даже казалось, что у них все неплохо с головой", - рассказала артистка.

Также Витовская добавила, что дружеские отношения у нее не завязались даже среди выходцев из Украины, работавших в то время в России. Но в начале войны она ожидала от них заявлений об агрессии РФ, однако, их не было.

"Я знаю, что были звонки российским актерам, которые были не очень лояльны Путину. Им говорили - либо закрыть рот, либо внедряться в тот рупор, который все взяли. Думаю, что мы потом много чего интересного узнаем. Многие из них есть искренне имперцами и не считают нас самодостаточной культурой. А многие просто заткнулись деньгами, страхом и каким-то компроматом", - заявила Витовская.

Ирма разорвала все связи с российским кинематографом

"Раньше мне приходилось идти на компромисс - сниматься в лентах о любви для российского рынка. Это был общий рынок, но я никогда не шла на какие-то "увеселительные" прогулки на танках или у ленты с политическим контекстом. И даже других актеров отказывала от "Белой гвардии", - говорит Ирма.

Витовская объясняет, что это была материальная выгода и условный тренажерный зал, чтобы понимать, как стоит свет, как нужно работать в кадре.

"Технический процесс - это важно. Надо находить возможность сниматься, чтобы понять, как работает это внутри. Я не так много имела этих проектов, но имела - как и все в этой стране. После 2014-го года я закончила последний проект и сошла с этого корабля. Приоритетом стало только украиноязычное кино и фильмы только для Украины", - заявила актриса.

Ранее мы рассказывали о том, что Ирма Витовская резко высказалась о звездах-предателях.

Читайте также о том, что Ирма Витовская рассказала, о какой своей роли сожалеет.

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