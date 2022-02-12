Чи мають право вчителі писати зауваження у щоденнику учня: експерти дали відповідь

У школі вчителі у щоденнику можуть залишати зауваження чи знаки питання червоною ручкою. Однак, батьки обурюються, що потім щоденник дитини виглядає всередині не дуже привабливо.
Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".
Зокрема, такі дії від вчителя викликали чималу дискусію в соцмережі. Одна мама вважає, що якби не червоні записи від вчителя, то контролювати успішність дітей було б важче.
Після допису однієї мами школяра у Facebook, про те чи має право вчитель писати зауваження в щоденнику червоною ручкою, виникли суперечки.
За словами юриста громадської організації "Батьки SOS" Романа Бондаренка, існування щоденників не передбачено жодним нормативним актом. Тобто немає жодного закону, постанови чи розпорядження, яке б запроваджувало існування щоденників і їхнє введення.
Він додав, що щоденник не є обов’язковим в школах. Тому, якщо у дитини його немає, то їй нічого не буде.
Також юрист пояснює, що записувати домашнє завдання чи робити будь-які необхідні помітки дитина може й у звичайному зошиті чи блокноті.
"Раніше щоденник був засобом зв'язку між вчителем і батьками, коли не було мобільних телефонів, не було електронної пошти та різних месенджерів. Тоді через щоденник передавалась інформація", – додав він.
Дитячий психолог Дарина Силіванова вважає, що щоденник не така вже й безглузда річ.
"Я прихильниця того, щоб певні дисципліни й певна структура в освіті була. Вона потрібна дітям для того, щоб було розуміння якихось завдань, відповідальності",– каже вона.
Експерт каже, якщо ви розгорнули його, а там все червоне, то краще поспілкуватися з дитиною, а потім з із вчителем.
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