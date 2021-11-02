Імена для ураганів закінчилися: метеорологи нарахували рекордну кількість штормів

Як відзначають американські метеорологи, до середини листопада очікується 14 ураган за рахунком і в цьому році було зафіксовано 21 шторм до того, як почався наступний місяць. Якщо після 19 листопада сформується ще один ураган, то імені для нього просто немає і доведеться складати новий список назв для штормів.

Раніше метеорологи використовували для позначення ураганів і штормів після закінчення списку імен - грецький алфавіт. Однак в останні роки виникло кілька разів плутанини й почало збивати з пантелику на багатьох рівнях.

Тому був створений додатковий список - використовувалося ім'я в алфавітному списку. Але ураганів і штормів стало так багато, що і цей список закінчився раніше, ніж період, на який він був складений.

Останній ураган, який був зафіксований нещодавно, отримав ім'я "Ванда". Після нього доведеться давати штормам нові назви - Адрія, Брейлен, Карідад, Дешон та інші.

"З точки зору кліматології, шторми в листопаді, швидше за все розвинуться в північній частині Карибського моря, а також в центральній частині Атлантичного океану. Пам'ятайте, що сезон ураганів в Атлантиці триває до 30 листопада, так що у нас достатньо часу для розвитку штормів", - зазначила метеоролог Еллісон Чинчар.

У 2021 році фахівці зафіксували 21 шторм, які переросли в урагани. З них чотири - у великі урагани. Найнебезпечнішим став ураган Іда. Цей шторм четвертого рівня обрушився на південний схід Луїзіани, зруйнував багато будинків і підприємств.