Тропічний шторм рік переріс у ураган: жителів Мексики попередили про зливи
Тропічний шторм рік переріс у ураган біля тихоокеанського узбережжя Мексики. Жителів попередили про посилення стихії та зливи, які можуть призвести до повеням і зсувам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Національний центр ураганів США повідомив, що ураган буде посилюватися і жителям слід дотримуватися обережності.
"Час настання небезпечних умов може значно змінитися в залежності від майбутніх прогнозів", - йдеться в повідомленні.
З вечора суботи по вівторок очікується, що Рік викличе сильні дощі на прибережних ділянках Штатів Герреро і Мічоакан, що може призвести до повеней і зсувів.
Мексиканська влада попередила жителів, що дощі можуть обрушитися на південний штат Оахакан, а також на кілька центральних і західних регіонів країни.
Нагадаємо, що в Індії зросла кількість жертв від повеней і зсувів. Також кілька десятків людей зникли безвісти.