Тропічний шторм рік переріс у ураган: жителів Мексики попередили про зливи

Тропічний шторм рік переріс у ураган біля тихоокеанського узбережжя Мексики. Жителів попередили про посилення стихії та зливи, які можуть призвести до повеням і зсувам .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національний центр ураганів США повідомив, що ураган буде посилюватися і жителям слід дотримуватися обережності.

"Час настання небезпечних умов може значно змінитися в залежності від майбутніх прогнозів", - йдеться в повідомленні.

З вечора суботи по вівторок очікується, що Рік викличе сильні дощі на прибережних ділянках Штатів Герреро і Мічоакан, що може призвести до повеней і зсувів.