ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Тропічний шторм рік переріс у ураган: жителів Мексики попередили про зливи

Новость на русском →
Мексика, Субота 23 жовтня 2021 23:47
Тропічний шторм рік переріс у ураган: жителів Мексики попередили про зливи Фото: тропічний шторм рік переріс у ураган (twitter.com/breakingweather)
Автор: Наталья Скороход

Тропічний шторм рік переріс у ураган біля тихоокеанського узбережжя Мексики. Жителів попередили про посилення стихії та зливи, які можуть призвести до повеням і зсувам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національний центр ураганів США повідомив, що ураган буде посилюватися і жителям слід дотримуватися обережності.

"Час настання небезпечних умов може значно змінитися в залежності від майбутніх прогнозів", - йдеться в повідомленні.

З вечора суботи по вівторок очікується, що Рік викличе сильні дощі на прибережних ділянках Штатів Герреро і Мічоакан, що може призвести до повеней і зсувів.

Мексиканська влада попередила жителів, що дощі можуть обрушитися на південний штат Оахакан, а також на кілька центральних і західних регіонів країни.

Нагадаємо, що в Індії зросла кількість жертв від повеней і зсувів. Також кілька десятків людей зникли безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росія зацікавлена у присутності "слухняної" місії ОБСЄ на Донбасі, - Гармаш
Росія зацікавлена у присутності "слухняної" місії ОБСЄ на Донбасі, - Гармаш
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі