Українцям можуть підняти мінімальну зарплату: скільки вона складе
Мінімальна зарплата в Україні може зрости до 7700 гривень вже до 2022 року.
Про такі плани в ефірі "24 канали" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Також міністр повідомив, що рівень інфляції в країні імовірно зросте на 2%.
За словами Марченка, збільшення "мінімалки" - це зараз пріоритет.
"Ми розраховуємо, що в 2022 році збільшимо (мінімальну заробітну плату, – ред.) до 7 тисяч 700 гривень", – сказав він.
Гроші для виплат є
Марченко зазначив, що пенсії також будуть підвищуватися.
"Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони становлять від 50 до 100 000 000 000 гривень", - сказав Марченко.
Ці гроші можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Також у Міністерстві фінансів припускають і збільшення пенсій.
"Це буде пріоритетом і вже визначатися при формуванні бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - підсумував Марченко.
Яка зараз "мінімалка" в Україні
Нагадаємо, що зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень.
Як ми раніше писали, в МОЗ розповіли, як будуть піднімати зарплату медикам.