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Українцям можуть підняти мінімальну зарплату: скільки вона складе

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Понеділок 19 липня 2021 08:34
Українцям можуть підняти мінімальну зарплату: скільки вона складе В Україні може вирости "мінімалка" (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Мінімальна зарплата в Україні може зрости до 7700 гривень вже до 2022 року.

Про такі плани в ефірі "24 канали" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також міністр повідомив, що рівень інфляції в країні імовірно зросте на 2%.

За словами Марченка, збільшення "мінімалки" - це зараз пріоритет.

"Ми розраховуємо, що в 2022 році збільшимо (мінімальну заробітну плату, – ред.) до 7 тисяч 700 гривень", – сказав він.

Гроші для виплат є

Марченко зазначив, що пенсії також будуть підвищуватися.

"Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони становлять від 50 до 100 000 000 000 гривень", - сказав Марченко.

Ці гроші можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Також у Міністерстві фінансів припускають і збільшення пенсій.

"Це буде пріоритетом і вже визначатися при формуванні бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - підсумував Марченко.

Яка зараз "мінімалка" в Україні

Нагадаємо, що зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень.

Як ми раніше писали, в МОЗ розповіли, як будуть піднімати зарплату медикам.

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