"Як божевільний": Кива в авто на фальшивих номерах їхав Києвом і нарвався на "копів"

Як з'ясували правоохоронці, Кива їхав у машині, записаній на дружину народного депутата Віктора Медведчука.

"Він просто порушили, їхав з шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція. Це ніяка не спецоперація", - пояснило наше джерело.

Співрозмовник також уточнив, що крім того, що автомобіль, на якому пересувався Кива, зареєстрований на Оксану Марченко, на машині ще й були фальшиві номери.

Сам нардеп пізніше запевнив усіх, що з документами на машину все гаразд. Це нібито навіть підтвердила викликана на місце події слідчо-оперативна група.

Патрульні поліцейські склали протокол на водія Киви за порушення ПДР і відпустили.