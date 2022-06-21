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Трансгендерна дитина Ілона Маска зрікається батька: що відомо про Ксав'є

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Вівторок 21 червня 2022 21:24
Трансгендерна дитина Ілона Маска зрікається батька: що відомо про Ксав'є Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Син Ілона Маска Ксав'є Александр Маск вирішив змінити стать і ім'я, і не хоче мати жодного зв'язку зі своїм знаменитим батьком, підприємцем, мільярдером і винахідником. 18-річний молодий чоловік подав відповідне клопотання до Верховного суду округу Лос-Анджелес в Санта-Моніці у США.

Про це передає BBC.

Тепер Ксав'є просить визнати себе жінкою і назвати Вівіан Дженна Вілсон.

За словами трансгендерної дівчини, "бути пов'язаною з моїм біологічним батьком будь-яким чином, в будь-якому відношенні чи формі" вона не бажає.

Зазначається, що хоча прохання до суду про зміну імені та щодо видачі нового свідоцтва про народження було подано ще у квітні, деталі клопотання стали відомі лише недавно.

Чим був викликаний очевидний розрив між главою Tesla і SpaceX і його дитиною - не відомо.

Сам Ілон Маск поки не коментував ситуацію, 19 червня, на День батька, опублікував пост в Twitter про те, що дуже любить всіх своїх дітей.

Трансгендерна дитина Ілона Маска зрікається батька: що відомо про Ксав'є

Фото: скрін поста twitter.com/elonmusk

Діти Ілона Маска

Ксав'є - дитина Ілона Маска і канадської письменниці Джастін Вілсон. Це був перший шлюб бізнесмена, і тривав з 2000 до 2008 року.

Їх перший син, Невада, народився в 2002 році і помер у віці 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті. У пари також народилися сини-близнюки на ім'я Ксав'є і Гріффін (15 квітня 2004 року) і хлопчики-трійнята - Даміан, Кай і Саксон.

Трансгендерна дитина Ілона Маска зрікається батька: що відомо про Ксав'є

Ілон Маск і Джастін Вілсон з синами (фото: twitter.com)

У Маска є ще двоє дітей з незвичайними іменами - X Æ A-Xii та Exa Dark Sideæl - від українсько-французької співачки Grimes (справжнє ім'я Клер Буше), з якою мільярдер розійшовся минулої осені.

Трансгендерна дитина Ілона Маска зрікається батька: що відомо про Ксав'єТрансгендерна дитина Ілона Маска зрікається батька: що відомо про Ксав'єТрансгендерна дитина Ілона Маска зрікається батька: що відомо про Ксав'є

Ілон Маск з синами (фото: twitter.com)

Що відомо про Ксав'є / Вівіан

Хоча сам Маск дуже активний в соціальних мережах, його вже дорослі діти уникають публічності. Ксав'є, за останніми даними, не користується Instagram і не постить фото (на просторах інтернету є тільки дитячі знімки).

За даними видання Сelebsweek, трансгендерна дочка Ілона Маска важить 59 кг, зріст становить 165 см, має блакитні очі, блондинка.

Додамо, що за повідомленнями місцевих ЗМІ, трансгендерна дитина Ілона Маска ні з ким не зустрічається, та її статус стосунків вважається незаміжня.

Також поки невідомо, чи успадкує вона що-небудь з імперії свого батька. Багато чого буде залежати від того, як Маск відреагує на останні події.

Трансгендерна дитина Ілона Маска зрікається батька: що відомо про Ксав'є

Ілон Маск з синами (фото: twitter.com)

Ставлення Маска до трансгендерів

Глава SpaceX неодноразово публічно висловлювався з різних питань трансгендерів, і кілька разів піддавався критиці як противник ЛГБТ-спільноти.

Також раніше Ілон Маск негативно висловлювався про ініціативу людей використовувати власні займенники. Так, в 2020 році він написав в мережі про те, що "займенники відстій", але потім видалив пост і уточнив: "Я абсолютно підтримую трансгендерів, але всі ці займенники - естетичний жах".

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск після розставання зі співачкою Граймс знайшов нове кохання - дівчиною мільярдера стала Наташа Бассетт, австралійська актриса, режисер і сценарист.

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Илон Маск
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