Илона Гвоздева сообщила о горе в семье

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Танців із зірками".

Так, звезда потеряла дедушку ее мужа, которого не стало через пять месяцев после смерти жены, бабушки возлюбленного Гвоздевой.

В своем блоге хореограф опубликовала трогательное совместное фото супругов.

"Теперь вы вместе на небесах. Светлая память и пусть земля вам будет пухом", - написала Илона.

Бабушка и дедушка мужа Илоны Гвоздевой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Реакция фанатов

Пользователи сети поддержали семью и выразили ей соболезнования.