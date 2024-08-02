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Ілона Гвоздьова повідомила про горе в родині

П'ятниця 02 серпня 2024 11:15
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Ілона Гвоздьова повідомила про горе в родині Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова повідомила про смерть близкької людини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Танців із зірками".

Так, зірка втратила дідуся її чоловіка, якого не стало через пять місяців після смерті дружини, бабусі коханого Гвоздьової.

У своєму блозі хореографиня опублікувала зворушливе спільне фото подружжя.

"Тепер ви разом на небесах. Світла пам'ять і нехай земля вам буде пухом", - написала Ілона.

Ілона Гвоздьова повідомила про горе в родині

Бабуся і дідусь чоловіка Ілони Гвоздьової (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Реакція фанів

Користувачі мережі підтримали родину і висловили їй співчуття.

  • Ця ваша фотосесія була неймовірною. Така пам'ять для всієї родини. Встигли залишити в пам'яті те покоління для ваших діток
  • Так шкода, що рідна людина йде від тебе у вічність, відчуття, ніби вирвали серце і душу!
  • Світла та вічна пам'ять. Щирі співчуття. Тримайтесь
  • Нехай з Богом спочивають

Нещодавно ми писали, що у 6-річного сина відомого співака діагностували серйозне захворювання.

Також Шерон Стоун налякала фанів синцем під оком.

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Илона Гвоздева Зірки шоу-бізнесу
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