Ілон Маск підтримав: репер Каньє Уест йде в президенти

Каньє Вест зробив резонансну заяву в своєму Twitter

Американський реп-виконавець Каньє Уест заявив про те, що має намір брати участь у президентській гонці в США на майбутніх виборах у 2020 році. Таку заяву він зробив у своєму акаунті в Twitter. А бізнесмен Ілон Маск висловив йому свою підтримку.

Репер написав, що планує балотуватися на пост президента США в досить серйозній манері.

"Тепер ми повинні реалізувати дану Америці обіцянку, довіряючи Богові, об'єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів", – написав Каньє в день незалежності США.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION