Ілон Маск підтримав: репер Каньє Уест йде в президенти

Каньє Уест і Ілон Маск (фото: instagram.com/kanyew.est)

Каньє Вест зробив резонансну заяву в своєму Twitter

Американський реп-виконавець Каньє Уест заявив про те, що має намір брати участь у президентській гонці в США на майбутніх виборах у 2020 році. Таку заяву він зробив у своєму акаунті в Twitter. А бізнесмен Ілон Маск висловив йому свою підтримку.

Репер написав, що планує балотуватися на пост президента США в досить серйозній манері.

"Тепер ми повинні реалізувати дану Америці обіцянку, довіряючи Богові, об'єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів", – написав Каньє в день незалежності США.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Наскільки серйозно налаштований Каньє незрозуміло, але він і раніше висловлював бажання брати участь у президентських перегонах. Вперше про це він заговорив ще у 2015 році. Після цього він говорив про любов до діючого президента Дональда Трампа і зустрічався з ним в Білому домі.

Наміри репера вирішив підтримати американський бізнесмен Ілон Маск.

"Я тебе повністю підтримую!" – відповів йому Ілон Маск.

You have my full support! Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Нагадаємо, що раніше Байден відмовився проводити передвиборчі мітинги.

Також ми писали, що група The Rolling Stones заборонила Трампу використовувати їх пісні на мітингах.

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Автор: Киселева Анна