Илон Маск поддержал: рэпер Канье Уэст идет в президенты

Канье Уэст сделал резонансное заявление в своем Twitter

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о том, что намерен участвовать в президентской гонке в США на предстоящих выборах в 2020 году. Такое заявление он сделал в своем аккаунте в Twitter. А бизнесмен Илон Маск выразил ему свою поддержку.

Рэпер написал, что планирует баллотироваться на пост президента США в достаточно серьезной манере.

"Теперь мы должны реализовать данное Америке обещание, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написал Канье в день независимости США.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION