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Илон Маск поддержал: рэпер Канье Уэст идет в президенты

STYLERПерсоны    05.07.2020 - 13:43
Илон Маск поддержал: рэпер Канье Уэст идет в президенты
Канье Уэст и Илон Маск (фото: instagram.com/kanyew.est)

Канье Уэст сделал резонансное заявление в своем Twitter

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о том, что намерен участвовать в президентской гонке в США на предстоящих выборах в 2020 году. Такое заявление он сделал в своем аккаунте в Twitter. А бизнесмен Илон Маск выразил ему свою поддержку.

Рэпер написал, что планирует баллотироваться на пост президента США в достаточно серьезной манере.

"Теперь мы должны реализовать данное Америке обещание, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написал Канье в день независимости США.

Насколько серьезно настроен Канье непонятно, но он и ранее выражал желание участвовать в президентской гонке. Впервые об этом он заговорил еще в 2015 году. После этого он говорил о любви к действующему президенту Дональду Трампу и встречался с ним в Белом доме.

Намерения рэпера решил поддержать американский бизнесмен Илон Маск.

"Я тебя полностью поддерживаю!" – ответил ему Илон Маск.

Напомним, что ранее Байден отказался проводить предвыборные митинги.

Также мы писали, что группа The Rolling Stones запретила Трампу использовать их песни на митингах.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Илон МаскКанье УэстВыборы в США
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