Група The Rolling Stones заборонила Трампу використовувати її пісні на мітингах

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Мік Джаггер і інші члени групи вважають, що виконання їхніх композицій без ліцензії є порушенням авторських прав

Рок-група The Rolling Stones зажадала від президента США Дональда Трампа, щоб той припинив використовувати її пісні на мітингах в ході передвиборної кампанії. Музиканти вважають це порушенням авторських прав.

Про це повідомляє видання Rolling Stone з посиланням на відповідну заяву музикантів, яке оприлюднила організація із захисту авторських прав BMI (Broadcast Music, Inc.).

Наголошується, що Мік Джаггер і інші члени музичного колективу вважають, що виконувати їх композиції без отримання ліцензії не можна, оскільки це є порушенням авторських прав. BMI вже сповістила про це передвиборний штаб Трампа.

BMI вже оповістила про це передвиборний штаб Трампа, який має спеціальну політичну ліцензію на публічне відтворення більш 15 млн музичних композицій. Однак обмеження можуть бути накладені, якщо автор пісні або власник прав заперечує проти їх використання.

"Якщо Дональд Трамп проігнорує цю заборону і продовжить використовувати композиції, - ред.), то йому загрожує судовий процес за порушення заборони і відтворення музики, на використання якої не була надана ліцензія", - зазначили в організації.

В 2016 році, коли Трамп вів боротьбу за посаду президента, учасники The Rolling Stones вже закликали політика припинити програвати їх композиції на передвиборних мітингах.

І в 2016, і в 2020 році на передвиборних мітингах Трампа неодноразово звучав хіт The Rolling Stones "You Can not Always Get What You Want", в тому числі і на останньому мітингу в Талсі (Оклахома).

Відзначимо американському президенту також забороняли використовувати свої композиції в політичних цілях групи Panic! At the Disco, Aerosmith, Queen, співачки Адель і Ріанна, музиканти Ніл Янг, Фаррелл Вільямс.

Нагадаємо, вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року. Суперником Трампа на виборах стане колишній віце-президент Джо Байден.

За прогнозами аналітиків Oxford Economics, Трамп може програти вибори в США восени 2020 року.

За даними опитування 24 червня, рейтинг Байдена становить 50%, Трампа - 36%.

На початку червня демократи офіційно висунули Байдена в президенти США.

Раніше Дональд Трамп заявив, що може програти президентські вибори в країні через голосування поштою, яке можуть провести у ряді штатів через пандемію.

Автор: Надія Собенко