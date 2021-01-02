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Новий рекорд: біткойн в перший день нового року пробив позначку в 29 500 доларів

Субота 02 січня 2021 06:41
Новий рекорд: біткойн в перший день нового року пробив позначку в 29 500 доларів
Фото: біткойн (flickr.com/andrewbinetter)
Автор: Артур Родивилов

Криптовалюта біткойн (bitcoin) 1 січня 2021 року вкотре відновила свій історичний максимум, пробивши позначку 29 500 доларів. На 06:30 за київським часом біткойн дорожчає на 1,15 відсотка.

Про це свідчать дані торгів на криптовалютній біржі Coindesk.

Вартість одного біткойна становить 29 601 долар. Минулого разу біткойн побив історичний максимум вранці 31 грудня. Тоді його вартість перевищила 29,05 тисячі доларів.

Аналітики прогнозують продовження позитивного тренду до моменту взяття позначки 30 000 доларів, після якої на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція за екстремального продажу цифрового активу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткойна" писало, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.

Крім того, на ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу за допомогою вакцин.

Також повідомлялося, що шведська крона стала кращою основною валютою світу в 2020 році.

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