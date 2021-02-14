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Ілон Маск несподівано запросив Путіна на розмову

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 09:29
Ілон Маск несподівано запросив Путіна на розмову Ілон Маск покликав Путіна на розмову (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Відомий американський підприємець, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter знову відзначився заявою і зчинив чимало галасу в соцмережі. Цього разу бізнесмен вирішив не впливати на ринок криптовалют, а просто покликав президента Росії Володимира Путіна поспілкуватися з ним у додатку Clubhouse.

Про це стало відомо з публікації Ілона Маска в Twitter.

У своєму повідомленні в соціальній мережі Twitter Маск зазначив акаунт президента Росії та додав фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?", а нижче додав ще російською мовою: "було б великою честю поговорити з вами".

Американський бізнесмен не уточнив теми, які планує обговорити з керівництвом Росії.

Варто відзначити, що Twitter Ілона Маска є впливовим інструментом реклами. Раніше підприємець на кілька годин встановив хештег #Bitcoin, після чого вартість цієї кріптовалюти злетіла (нехай і ненадовго). Зараз, після повернення в Twitter після недовгої паузи, Маск прибрав хештег, але при цьому в серії твітів згадав іншу криптовалюту Dodgecoin. І вона злетіла на 50%.

Нагадаємо, аналітики прогнозували продовження позитивного тренду до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.

Крім того, РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткоїна" повідомляло, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.

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