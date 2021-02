Ілон Маск несподівано запросив Путіна на розмову

У своєму повідомленні в соціальній мережі Twitter Маск зазначив акаунт президента Росії та додав фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?", а нижче додав ще російською мовою: "було б великою честю поговорити з вами".

Американський бізнесмен не уточнив теми, які планує обговорити з керівництвом Росії.

Варто відзначити, що Twitter Ілона Маска є впливовим інструментом реклами. Раніше підприємець на кілька годин встановив хештег #Bitcoin, після чого вартість цієї кріптовалюти злетіла (нехай і ненадовго). Зараз, після повернення в Twitter після недовгої паузи, Маск прибрав хештег, але при цьому в серії твітів згадав іншу криптовалюту Dodgecoin. І вона злетіла на 50%.