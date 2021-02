Илон Маск неожиданно пригласил Путина на разговор

В своем сообщении в социальной сети Twitter Маск отметил аккаунт президента России и добавил фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?", а ниже добавил еще на русском языке: "было бы большой честью поговорить с вами".

Американский бизнесмен не уточнил темы, которые планирует обсудить с руководством России.

Стоит отметить, что Twitter Илона Маска является влиятельным инструментом рекламы. Ранее предприниматель на несколько часов установил хештег #Bitcoin, после чего стоимость этой криптовалюты взлетела (пускай и ненадолго). Сейчас, по возвращении в Twitter после недолгой паузы, Маск убрал хештег, но при этом в серии твитов упомянул другую криптовалюту Dodgecoin. И она взлетела на 50%.