Иконы стиля. Топ-10 самых красивых и впечатляющих смартфонов, которые покорили мир за 15 лет

Nextbit Robin

Nextbit Robin - это уникальный смартфон с необычным дизайном и концепцией. В 2015 году компания Nextbit запустила кампанию на Kickstarter, представляя Robin как облачный телефон с минимальной зависимостью от внутренней памяти.

Несмотря на первоначальный интерес и успешный сбор средств, отзыв о его производительности был сдержанным, и в 2017 году Razer купила Nextbit, прекратив производство Robin.

Несмотря на это, дизайн Robin стал ярким примером смелых решений, включая двухцветную спинку и аквамариновую цветовую гамму, а также уникальные аксессуары и изменения в Android, которые сделали телефон приятным в использовании и восприятии.

Nextbit Robin (фото: Android Authority)

HTC One M7

HTC One M7 стал легендарным смартфоном благодаря своему дизайну, который оставил след в истории мобильных устройств. Его корпус из металла и цельнометаллическая конструкция были не только эстетически привлекательными, но и технически совершенными.

Телефон был оснащен отличными фронтальными динамиками и камерой, а также удобной оболочкой HTC Sense и интерфейсом BlinkFeed. Единственным недостатком был отсутствие беспроводной зарядки из-за металлического корпуса, но в остальном это был почти идеальный Android-смартфон.

HTC One M7 (фото: Android Authority)

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge был первым смартфоном с изогнутым дисплеем, который действительно произвел впечатление. Уникальный дизайн с изгибами по всему корпусу, включая углы и заднюю часть, придавал устройству ощущение премиальности.

Этот телефон стал успешным возвращением после неудачного Galaxy S6, помогая Samsung укрепить свои позиции на рынке и выделиться среди конкурентов, таких как iPhone.

Несмотря на то, что изгнутые экраны уже не в тренде, Galaxy S7 Edge навсегда останется в памяти благодаря своему потрясающему дизайну.

Samsung Galaxy S7 Edge (фото: Android Authority)

Google Pixel 5

Google Pixel 5, выпущенный в 2020 году, стал попыткой реинкарнации бренда Pixel после неудачи Pixel 4. Несмотря на то, что продажи были умеренными, его компактный размер, уникальные элементы дизайна и премиальный металлический корпус с поддержкой беспроводной зарядки сделали его привлекательным.

Pixel 5 использовал уникальный сплав, позволяющий поддерживать беспроводную зарядку, несмотря на металлический корпус, что добавляло прочности и долговечности. Однако, выбор среднего процессора вместо флагманского чипа не оправдал ожиданий, и позже Google вернулся к флагманским решениям в Pixel 6.

Google Pixel 5 (фото: Android Authority)

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro был одним из самых красивых смартфонов, выпущенных компанией, и стал последним флагманом "старого" OnePlus перед тем, как компания была интегрирована в OPPO.

Его зеркальная отделка цвета Morning Mist меняла цвет в зависимости от освещения, так что владельцы не хотели пользоваться им в чехле. Смартфон также обладал мощнейшим процессором своего времени, улучшенной камерой и одним из лучших дисплеев года.

OnePlus 9 Pro останется в памяти как самая красивая модель компании.

OnePlus 9 Pro (фото: Android Authority)

Essential Phone

Essential Phone был одним из самых захватывающих релизов в истории Android. Он был разработан создателем Android, Энди Рубином, и отличался уникальным корпусом из титана и керамики, а также экраном "от края до края" с первым вырезом в верхней части.

Телефон имел почти стандартную версию Android и получал обновления быстрее, чем некоторые модели Pixel. Однако камера оставляла желать лучшего, а эксклюзивность и высокая цена не помогли телефону добиться успеха на рынке.

Несмотря на это, Essential Phone навсегда останется в памяти как пример того, что возможно, если компания по-настоящему думает о дизайне смартфонов.

Essential Phone (фото: Android Authority)

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 был одним из самых привлекательных смартфонов, выпущенных компанией. Он выделялся своим акцентом на симметрию и детали, что сделало его уникальным на момент выхода в 2017 году.

Смартфон имел корпус из металла, придающий ему премиальный вид, а также был одним из первых с дисплеем HDR, что обеспечивало отличное качество изображения.

Также стоит отметить Xperia XZ1 Compact - уменьшенную версию этого устройства, которая также отличалась отличным дизайном и вызывала ностальгию по компактным телефонам.

Sony Xperia XZ1 (фото: Android Authority)

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus был выпущен как часть серии Galaxy Note 10 в 2019 году и стал одним из самых красивых смартфонов. Его модель Aura Glow с зеркальной задней панелью меняла цвет в зависимости от освещения, придавая устройству динамичный и потрясающий вид.

Смартфон также отличался плавными изогнутыми боками, которые создавали эффект "рамки" вокруг телефона, усиливая его визуальную привлекательность.

Samsung Galaxy Note 10 Plus (фото: Android Authority)

Nexus 4

Nexus 4, выпущенный в сотрудничестве с LG, был одним из самых красивых телефонов своего времени. Его отличительной особенностью была стеклянная задняя панель, украшенная маленькими звездчатыми точками, которые создавали эффект сверкания при свете.

Этот смартфон был не только визуально привлекательным, но и предлагал чистый Android, получая обновления быстрее большинства других устройств. Несмотря на завершение линейки Nexus и уход LG с рынка, Nexus 4 останется в памяти как один из самых красивых телефонов.

Nexus 4 (фото: Android Authority)

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4 XL выделялся своей привлекательной внешностью. Его матовые боковые рамки обеспечивали не только эстетическую привлекательность, но и удобный захват, а оранжевая кнопка питания становилась ярким акцентом.

Модель в цвете "Oh So Orange" была одним из самых смелых решений в дизайне смартфонов. Несмотря на коммерческий провал, Pixel 4 оставил яркое впечатление благодаря своему дизайну.

Google Pixel 4 XL (фото: Android Authority)