Гравець збірної України Андрій Ярмоленко знову став батьком: фото з пологового будинку

Андрій Ярмоленко з дружиною (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)

У Ярмоленка народився син

У неділю, 25 жовтня, в сім'ї атакуючого півзахисника збірної України й англійського "Вест Хема" Андрія Ярмоленка сталося поповнення. Його дружина Інна народила сина.

Щасливі батьки назвали малюка Максимом. Про це розповів сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Ярмоленко знову став батьком (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)

"Дякую Богові і моїй дружині за ці відчуття. Ще один Ярмоленко", - написав спортсмен, у родині якого вже є два сини Іван і Данило, 2013 та 2015 року народження відповідно.

Андрій Ярмоленко знову став батьком (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)

Сам Ярмоленко також був присутній при пологах, відігравши напередодні у матчі англійської прем'єр-ліги проти "Манчестер Сіті" (1:1).

Андрій Ярмоленко за київське "Динамо" відіграв 11 років з 2006 по 2017 рік. Правда перші два роки (до 2008) грав за "Динамо-2". З 2017 по 2018 рік він грав у складі дортмундської "Боруссії". З 2018 року по даний час захищає кольори англійського "Вест Хема". За збірну України Андрій грає з 2009 року.

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