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Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

STYLERФільми і серіали    16.04.2019 - 10:01
Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд
1 серія "Гри престолів" встановила рекорд

Драма "Гра престолів" може похвалитися новим досягненням

1 серія серіалу "Гра престолів" всього лише за добу поставила унікальний рекорд - довгоочікуваний епізод фінального сезону переглянули більше 17,4 млн глядачів. І це тільки на телеканалі HBO, без урахування глядачів, які дивилися серіал онлайн.

Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Кадр з 1 серії 8 сезону "Гри престолів"

В HBO вже заявили, що така кількість глядачів є абсолютним рекордом для фентезійних серіалів з середньовічною тематикою.

До всього іншого, прем'єра фінального сезону "Гри престолів" стала найбільш згадуваною подією в соціальних мережах за всю історію серіалу - тільки в неділю, 14 квітня, кількість твітів з згадкою відкриваючої серії досягла 5 млн.

Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Кадр з 1 серії 8 сезону "Гри престолів"

Попередній рекорд

Зазначимо, що попередній рекорд за переглядами належав також "Грі престолів". 27 серпня 2017 року фінальний епізод сьомого сезону серіалу зібрав біля екранів 16,9 млн осіб (першу серію 7 сезону американського телесеріалу в день прем'єри дивилися всього 16,1 млн фанатів фентезійної драми).

Трейлер 2 серії 8 сезону "Гри престолів"

Дивитися "Гру престолів" онлайн - небезпечно

Тим часом фанатів серіалу попереджають про небезпеку перегляду онлайн "Гри престолів". Юзерів просять бути обережними і не переходити за сумнівними посиланнями, обіцяють безкоштовний перегляд. Це пов'язано з тим, що саме посилання на найпопулярніший серіал в світі найчастіше схильні вірусного зараження.

Доля персонажів "Ігри престолів"

До речі, німецькі вчені, серед яких, судячи з усього, багато шанувальників "Гри престолів", також не змогли обійти увагою серіал. Фахівці Технічного університету Мюнхена з допомогою нейромережі розрахували шанси на виживання персонажів, задіяних у восьмому сезоні.

Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Скріншот (got.show)

Експерти проаналізували кожного героя з точки зору статі, віку, місця народження, залучення у відносини з іншими персонажами, їх популярності у глядачів та інших факторів (наприклад, зібрали інформацію з фанатських ресурсів, щоб оцінити важливість персонажів в історії).

Хто виживе в "Грі престолів"

  • Дейенеріс Таргаріен (ймовірність смерті 0,9 %)

Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Дейенеріс Таргаріен (gameofthrones.fandom.com)

  • Тіріон Ланністер (ймовірність смерті 2,5 %)

Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Тіріон Ланністер (gameofthrones.fandom.com)

  • Варіс (ймовірність смерті 3,2 %)

Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Тіріон Ланністеров і Варіс (gameofthrones.fandom.com)

Хто загине у фінальному сезоні "Гри престолів"

  • Брон (ймовірність смерті 93,5 %)

Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Броня (wikipedia.org)

  • Грігор "Гора" Кліган (ймовірність смерті 80,3 %)

Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Грігор "Гора" Кліган (7kingdoms.ru)

  • Санса Старк (ймовірність смерті 73,3 %)

Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Санса Старк (gameofthrones.fandom.com)

Нагадаємо, раніше зірка "Гри престолів" знялася в атмосферної фотосесії та розповіла про майбутнє весілля.

Гра престолів: 1 серія 8 сезону вразила глядачів ( трейлер 2 епізоду) Емілія Кларк, Софі Тернер, Мейсі Вільямс та інші зірки "Гри престолів" на червоній доріжці презентації 8-го сезону
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