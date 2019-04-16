Гра престолів: серіал поставив унікальний рекорд

Драма "Гра престолів" може похвалитися новим досягненням
1 серія серіалу "Гра престолів" всього лише за добу поставила унікальний рекорд - довгоочікуваний епізод фінального сезону переглянули більше 17,4 млн глядачів. І це тільки на телеканалі HBO, без урахування глядачів, які дивилися серіал онлайн.
Кадр з 1 серії 8 сезону "Гри престолів"
В HBO вже заявили, що така кількість глядачів є абсолютним рекордом для фентезійних серіалів з середньовічною тематикою.
До всього іншого, прем'єра фінального сезону "Гри престолів" стала найбільш згадуваною подією в соціальних мережах за всю історію серіалу - тільки в неділю, 14 квітня, кількість твітів з згадкою відкриваючої серії досягла 5 млн.
Кадр з 1 серії 8 сезону "Гри престолів"
Зазначимо, що попередній рекорд за переглядами належав також "Грі престолів". 27 серпня 2017 року фінальний епізод сьомого сезону серіалу зібрав біля екранів 16,9 млн осіб (першу серію 7 сезону американського телесеріалу в день прем'єри дивилися всього 16,1 млн фанатів фентезійної драми).
Трейлер 2 серії 8 сезону "Гри престолів"
Тим часом фанатів серіалу попереджають про небезпеку перегляду онлайн "Гри престолів". Юзерів просять бути обережними і не переходити за сумнівними посиланнями, обіцяють безкоштовний перегляд. Це пов'язано з тим, що саме посилання на найпопулярніший серіал в світі найчастіше схильні вірусного зараження.
До речі, німецькі вчені, серед яких, судячи з усього, багато шанувальників "Гри престолів", також не змогли обійти увагою серіал. Фахівці Технічного університету Мюнхена з допомогою нейромережі розрахували шанси на виживання персонажів, задіяних у восьмому сезоні.
Скріншот (got.show)
Експерти проаналізували кожного героя з точки зору статі, віку, місця народження, залучення у відносини з іншими персонажами, їх популярності у глядачів та інших факторів (наприклад, зібрали інформацію з фанатських ресурсів, щоб оцінити важливість персонажів в історії).
Дейенеріс Таргаріен (gameofthrones.fandom.com)
Тіріон Ланністер (gameofthrones.fandom.com)
Тіріон Ланністеров і Варіс (gameofthrones.fandom.com)
Броня (wikipedia.org)
Грігор "Гора" Кліган (7kingdoms.ru)
Санса Старк (gameofthrones.fandom.com)
Нагадаємо, раніше зірка "Гри престолів" знялася в атмосферної фотосесії та розповіла про майбутнє весілля.