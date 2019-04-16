ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

STYLERФильмы и сериалы    16.04.2019 - 10:01
Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд
1 серия "Игры престолов" установила рекорд

Драма "Игра престолов" может похвастаться новым достижением

1 серия сериала "Игра престолов" всего лишь за сутки поставила уникальный рекорд - долгожданный эпизод финального сезона просмотрели более 17,4 млн зрителей. И это только на телеканале HBO, без учета зрителей, которые смотрели сериал онлайн.

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Кадр из 1 серии 8 сезона "Игры престолов" 

В HBO уже заявили, что такое количество зрителей является абсолютным рекордом для фентезийных сериалов со средневековой тематикой.

Ко всему прочему, премьера финального сезона "Игры престолов" стала самым упоминаемым событием в социальных сетях за всю историю сериала - только в воскресенье, 14 апреля, количество твитов с упоминанием открывающей серии достигло 5 млн. 

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Кадр из 1 серии 8 сезона "Игры престолов" 

Предыдущий рекорд

Отметим, что предыдущий рекорд по просмотрам принадлежал также "Игре престолов". 27 августа 2017 года финальный эпизод седьмого сезона сериала собрал у экранов 16,9 млн человек (первую серию 7 сезона американского телесериала в день премьеры смотрели всего 16,1 млн фанатов фентезийной драмы). 

Трейлер 2 серии 8 сезона "Игры престолов" 

Смотреть "Игру престолов" онлайн - опасно

Тем временем фанатов сериала предупреждают об опасности просмотра онлайн "Игры престолов". Юзеров просят быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр. Это связано с тем, что именно ссылки на самый популярный сериал в мире чаще всего подвержены вирусному заражению.

Судьба персонажей "Игры престолов"

Кстати, немецкие ученые, среди которых, судя по всему, много поклонников "Игры престолов", также не смогли обделить вниманием сериал. Специалисты Технического университета Мюнхена с помощью нейросети рассчитали шансы на выживание персонажей, задействованных в восьмом сезоне.

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Скриншот (got.show)

Эксперты проанализировали каждого героя с точки зрения пола, возраста, места рождения, вовлеченности в отношения с другими персонажами, их популярности у зрителей и других факторов (например, собрали информацию с фанатских ресурсов, чтобы оценить важность персонажей в истории).

Кто выживет в "Игре престолов"

  • Дейенерис Таргариен (вероятность смерти 0,9 %)

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Дейенерис Таргариен (gameofthrones.fandom.com)

  • Тирион Ланнистер (вероятность смерти 2,5 %)

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Тирион Ланнистер (gameofthrones.fandom.com)

  • Варис (вероятность смерти 3,2 %)

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Тирион Ланнистер и Варис​​​​​​​ (gameofthrones.fandom.com)

Кто погибнет в финальном сезоне "Игры престолов"

  • Бронн (вероятность смерти 93,5 %)

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Бронн (wikipedia.org)

  • Григор "Гора" Клиган (вероятность смерти 80,3 %)

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Григор "Гора" Клиган  (7kingdoms.ru)

  • Санса Старк (вероятность смерти 73,3 %)

Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Санса Старк  (gameofthrones.fandom.com)

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе.

Игра престолов: чем 1 серия 8 сезона поразила зрителей (+трейлер 2 эпизода) Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и другие звезды "Игры престолов" на красной дорожке презентации 8-го сезона
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Игра престолов
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь