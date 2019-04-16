Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

1 серия "Игры престолов" установила рекорд

Драма "Игра престолов" может похвастаться новым достижением

1 серия сериала "Игра престолов" всего лишь за сутки поставила уникальный рекорд - долгожданный эпизод финального сезона просмотрели более 17,4 млн зрителей. И это только на телеканале HBO, без учета зрителей, которые смотрели сериал онлайн.

Кадр из 1 серии 8 сезона "Игры престолов"

В HBO уже заявили, что такое количество зрителей является абсолютным рекордом для фентезийных сериалов со средневековой тематикой.

Ко всему прочему, премьера финального сезона "Игры престолов" стала самым упоминаемым событием в социальных сетях за всю историю сериала - только в воскресенье, 14 апреля, количество твитов с упоминанием открывающей серии достигло 5 млн.

Кадр из 1 серии 8 сезона "Игры престолов"

Предыдущий рекорд

Отметим, что предыдущий рекорд по просмотрам принадлежал также "Игре престолов". 27 августа 2017 года финальный эпизод седьмого сезона сериала собрал у экранов 16,9 млн человек (первую серию 7 сезона американского телесериала в день премьеры смотрели всего 16,1 млн фанатов фентезийной драмы).

Трейлер 2 серии 8 сезона "Игры престолов"

Смотреть "Игру престолов" онлайн - опасно

Тем временем фанатов сериала предупреждают об опасности просмотра онлайн "Игры престолов". Юзеров просят быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр. Это связано с тем, что именно ссылки на самый популярный сериал в мире чаще всего подвержены вирусному заражению.

Судьба персонажей "Игры престолов"

Кстати, немецкие ученые, среди которых, судя по всему, много поклонников "Игры престолов", также не смогли обделить вниманием сериал. Специалисты Технического университета Мюнхена с помощью нейросети рассчитали шансы на выживание персонажей, задействованных в восьмом сезоне.

Скриншот (got.show)

Эксперты проанализировали каждого героя с точки зрения пола, возраста, места рождения, вовлеченности в отношения с другими персонажами, их популярности у зрителей и других факторов (например, собрали информацию с фанатских ресурсов, чтобы оценить важность персонажей в истории).

Кто выживет в "Игре престолов"

Дейенерис Таргариен (вероятность смерти 0,9 %)

Дейенерис Таргариен (gameofthrones.fandom.com)

Тирион Ланнистер (вероятность смерти 2,5 %)

Тирион Ланнистер (gameofthrones.fandom.com)

Варис (вероятность смерти 3,2 %)

Тирион Ланнистер и Варис​​​​​​​ (gameofthrones.fandom.com)

Кто погибнет в финальном сезоне "Игры престолов"

Бронн (вероятность смерти 93,5 %)

Бронн (wikipedia.org)

Григор "Гора" Клиган (вероятность смерти 80,3 %)

Григор "Гора" Клиган (7kingdoms.ru)

Санса Старк (вероятность смерти 73,3 %)

Санса Старк (gameofthrones.fandom.com)

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе.